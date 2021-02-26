В Украине резко потеплеет

В пятницу, 26 февраля, в Украине прогнозируют сухую и теплую погоду, днем ожидается от 3 до 19° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 26 февраля в Украине - переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 8-13° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях местами 14-19° тепла, на Сумщине, Черниговщине и Луганской 3-8° тепла.

В Киеве 26 февраля - без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°. На Киевщине также сухо ночью будет 0-3° тепла, днем 8-13°.

27 февраля ночью в Украине местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег; днем преимущественно без осадков; температура ночью и днем 0-5° тепла, днем в южной части и западных областях 4-9° тепла (на крайнем юге до 12°).

28 февраля ночью в Украине, днем в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве и столичном регионе 27 февраля - небольшой дождь и мокрый снег; 28 февраля ночью небольшой мокрый снег, днем - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью и днем 0-5° тепла (ночью 28 февраля от 2° тепла до 3 ° мороза).

1-2 марта в Украине - без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в восточных, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях 0-6 ° мороза; днем 1-7° тепла, 1 марта на Закарпатье, 2 марта на Правобережье 5-11° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.

В Киеве и столичной области 1- 2 марта - без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1 марта 2-7° тепла, 2 марта 5-10° тепла.