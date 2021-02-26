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Розвідка Естонії заявляє про загрозу нападу РФ на Україну через Білорусь

П'ятниця, 26 лютого 2021, 03:08

Естонська Служба зовнішньої розвідки оприлюднила річний звіт, у якому йдеться про зростання ймовірності нападу російських військ на Україну та країни Балтії через територію Білорусі.

Джерело: "Радыё Свабода" із посиланням на керівника розвідки Міка Марана

Пряма мова: "Якщо Росія побачить, що протестуючі близькі до перемоги, тоді ми не можемо виключити військове втручання Росії, оскільки Республіка Білорусь надзвичайно важлива для Росії у стратегічному плані.

Поки ми не бачимо, що Росія хоче якось рекламувати свою діяльність.

Зараз народ Республіки Білорусь ні в якому разі не проти Росії, і метою Кремля, звичайно, є підтримка цієї ситуації. Однак чим довше Кремль підтримує Лукашенка у владі, тим більше розуміння того, що Росія стоїть за ним".

Деталі: За даними естонської розвідки, внаслідок політичної кризи 2020 року Білорусь стала військовим округом Росії, і зараз цей "білоруський військовий округ" становить безпосередню загрозу для своїх найближчих сусідів з НАТО.

Естонська розвідка вважає, що напад російських військ на Україну та країни Балтії через територію Білорусі від потенційної загрози стає реальним.

У звіті йдеться про те, що наступні російсько-білоруські військові навчання "Захід" мають відбутися цього року, і сила Олександра Лукашенко все більше залежатиме від підтримки Росії, в тому числі у військовій сфері.

"Враховуючи географічне розташування та територіальне охоплення, Білорусь є необхідною буферною зоною для Росії і виконує свої завдання на західному стратегічному напрямку. Під час кризи або війни Росія може використовувати Білорусь як плацдарм і розмістити там свої війська, перекриваючи доступ НАТО до коридору Сувалки, який забезпечує рух у повітряному просторі сусідніх країн та налагодження наземного зв'язку з Калінінградською областю Росії", – йдеться у повідомленні.

Теми: ЕстоніяРосіяБілорусьнапад


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