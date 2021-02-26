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Разведка Эстонии заявляет об угрозе нападения РФ на Украину через Беларусь

Пятница, 26 февраля 2021, 02:08
Разведка Эстонии заявляет об угрозе нападения РФ на Украину через Беларусь

Эстонская Служба внешней разведки опубликовала годовой отчет, в котором говорится о росте вероятности нападения российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси.

Источник: "Радыё Свабода" со ссылкой на руководителя разведки Мика Марана

Прямая речь: "Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане.

Пока мы не видим, что Россия хочет как-то рекламировать свою деятельность.

Сейчас народ Республики Беларусь ни в коем случае не против России, и целью Кремля, конечно, есть поддержка этой ситуации. Однако чем дольше Кремль поддерживает Лукашенко во власти, тем больше понимания того, что Россия стоит за ним".

Детали: По данным эстонской разведки, в результате политического кризиса 2020 Беларусь стала военным округом России, и сейчас этот "белорусский военный округ" представляет непосредственную угрозу для своих ближайших соседей с НАТО.

Эстонская разведка считает, что нападение российских войск на Украину и страны Балтии по территории Беларуси от потенциальной угрозы становится реальным.

В отчете говорится, что следующие российско-белорусские военные учения "Запад" должны состояться в этом году, и сила Александра Лукашенко все больше будет зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

"Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимым буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживания наземной связи с Калининградской областью России ", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЭстонияРосcияБеларусьнападение
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