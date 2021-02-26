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Ляшко повідомив про скарги вакцинованих від COVID-19 на самопочуття: "Вони несерйозні"

П'ятниця, 26 лютого 2021, 08:53
Ляшко повідомив про скарги вакцинованих від COVID-19 на самопочуття: Вони несерйозні

Головний санлікар країни Віктор Ляшко повідомив, що від початку вакцинації надійшло 7 повідомлень про несприятливі події після імунізації.

Джерело: брифінг головного санлікаря країни Віктора Ляшка

Пряма мова: "Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень у нас 7. Вони всі несерйозні.

Одне повідомлення в Чернігівській області та 6 повідомлень в Черкаській області".

Деталі: За словами Ляшка, у цьому випадку не варто панікувати, тому що це передбачено інструкцією виробника вакцини.

Повідомлення надходять до державного експертного центру і аналізуються. Санлікар додав, що всі несприятливі події будуть відслідковувати.  

Він розповів, що 25 лютого в Україні зробили 1179 щеплень проти коронавірусу (792 щеплення чоловіків, 387 - жінок). Найбільше щеплень минулої доби (по 90) зробили у Черкаській і Тернопільській областях та у Києві.

Всього в Україні вакцинували 1338 осіб. Найбільше у Черкаській області - 170 щеплень.

Передісторія:

  • 24 лютого Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca.
  • Також протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.
  • Вакцина Oxford/AstraZeneca зареєстрована в Україні 22 лютого 2021 року.
  • Загалом в Україні заплановано п’ять етапів вакцинації.
  • Докладніше про вакцинацію можна дізнатися на порталі vaccination.covid19.gov.ua

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїнаCovid-2019
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