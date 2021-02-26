Ляшко сообщил о жалобах вакцинированных от COVID-19 на самочувствие: "Они несерьезные"
Главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что с начала вакцинации поступило 7 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации.
Источник: брифинг главного санитарного врача страны Виктора Ляшко
Прямая речь: "По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас 7. Они все несерьезные.
Одно сообщение в Черниговской области и 6 сообщений в Черкасской области".
Детали: По словам Ляшко, в этом случае не стоит паниковать, потому что это предусмотрено инструкцией производителя вакцины.
Сообщения поступают в государственный экспертный центр и анализируются. Санврач добавил, что все неблагоприятные события будут отслеживать.
Он рассказал, что 25 февраля в Украине сделали 1179 прививок против коронавируса (792 прививки мужчин, 387 - женщин). Больше всего прививок за прошедшие сутки (по 90) сделали в Черкасской и Тернопольской областях и в Киеве.
Всего в Украине вакцинировали 1338 человек. Больше всего в Черкасской области - 170 прививок.
Предыстория:
- 24 февраля Украина получила 500 000 доз вакцины Oxford/AstraZeneca.
- Также в течение первого полугодия в Украину может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Вакцина Oxford/AstraZeneca зарегистрирована в Украине 22 февраля 2021 года.
- Всего в Украине запланировано 5 этапов вакцинации.
- Подробнее о вакцинации можно узнать на портале vaccination.covid19.gov.ua.