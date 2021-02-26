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Ляшко сообщил о жалобах вакцинированных от COVID-19 на самочувствие: "Они несерьезные"

Пятница, 26 февраля 2021, 09:53

Главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что с начала вакцинации поступило 7 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации.

Источник: брифинг главного санитарного врача страны Виктора Ляшко

Прямая речь: "По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас 7. Они все несерьезные.

Одно сообщение в Черниговской области и 6 сообщений в Черкасской области".

Детали: По словам Ляшко, в этом случае не стоит паниковать, потому что это предусмотрено инструкцией производителя вакцины.

Сообщения поступают в государственный экспертный центр и анализируются. Санврач добавил, что все неблагоприятные события будут отслеживать.

Он рассказал, что 25 февраля в Украине сделали 1179 прививок против коронавируса (792 прививки мужчин, 387 - женщин). Больше всего прививок за прошедшие сутки (по 90) сделали в Черкасской и Тернопольской областях и в Киеве.

Всего в Украине вакцинировали 1338 человек. Больше всего в Черкасской области - 170 прививок.

Предыстория:

  • 24 февраля Украина получила 500 000 доз вакцины Oxford/AstraZeneca.
  • Также в течение первого полугодия в Украину может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.
  • Вакцина Oxford/AstraZeneca зарегистрирована в Украине 22 февраля 2021 года.
  • Всего в Украине запланировано 5 этапов вакцинации.
  • Подробнее о вакцинации можно узнать на портале vaccination.covid19.gov.ua.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусУкраинаCovid-2019


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