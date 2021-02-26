Кличко назвав "Укравтодор" маніпулятором і не пустив на Подільський міст

Мер Києва Віталій Кличко відповів на пропозицію "Укравтодору" добудувати Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро. Радить спершу ввести в експлуатацію Дарницький міст, а вже потім братися за інші проєкти.

Джерело: телеграм-канал міського голови

Пряма мова: "Друзі! "Укравтодору", як державній структурі, варто не займатися маніпуляціями і публічними заявами, а взяти і нарешті добудувати та ввести в експлуатацію хоча б Дарницький міст…

Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають. І вийшли на фінальну стадію добудови. Терміни робіт дещо зсунулися через пандемію, що спричинила і економічну кризу, і проблеми з логістикою. Також внесли, так би мовити, "корективи" і протести мешканців Русанівських садів.

Але ми робимо все, щоб добудувати мостовий перехід. І ми це зробимо! Бо кияни вже давно чекають на нього".

Деталі: Кличко дорікнув Держслужбі автодоріг, що з 2004 року Дарницький міст, який та будує, стоїть незавершений і не введений в експлуатацію. При цьому по недобудованому мосту їздять авто.

Мер поскаржився, що служба вже кілька років, незважаючи на всі звернення столичної влади, не передає міст на баланс Києва.

Він вважає, що передача Подільсько-Воскресенського мостового переходу на баланс "Укравтодору" значно відтермінує його добудову. Процес уповільниться через велику кількість бюрократичних процедур, передбачених законом.

Передісторія: Раніше Державна служба автомобільних доріг "Укравтодор" офіційно звернулася до Кличка з пропозицією взяти на баланс недобудований Подільський мостовий перехід для прискорення будівництва і введення його в експлуатацію.

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