Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко назвал "Укравтодор" манипулятором и не пустил на Подольский мост

Пятница, 26 февраля 2021, 12:17
Кличко назвал Укравтодор манипулятором и не пустил на Подольский мост

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение "Укравтодора" достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Советует сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.

Источник: телеграм-канал городского головы

Прямая речь: "Друзья! "Укравтодору", как государственной структуре, не стоит заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец-то достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост...

Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются. И вышли на финальную стадию достройки. Сроки работ несколько сдвинулись из-за пандемии, повлекшей и экономический кризис, и проблемы с логистикой. Также внесли, так сказать, "коррективы" и протесты жителей Русановских садов.

Но мы делаем все, чтобы достроить мостовой переход. И мы это сделаем! Потому что киевляне уже давно ждут его".

Детали: Кличко упрекнул Госслужбу автодорог, что с 2004 года Дарницкий мост, который та строит, стоит незавершенный и не введенный в эксплуатацию. При этом по недостроенному мосту ездят автомобили.

Мэр пожаловался, что служба уже несколько лет, несмотря на все обращения столичной власти, не передает мост на баланс Киева.

Он считает, что передача Подольско-Воскресенского мостового перехода на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку. Процесс замедлится из-за обилия бюрократических процедур, предусмотренных законом.

Предыстория: Ранее Государственная служба автомобильных дорог "Укравтодор" официально обратилась к Кличко с предложением передать ей на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Рекомендуем почитать: Кличко разводит мосты. Что мешает запустить Подольский мост

Без освещения и с долгами: когда достроят Дарницкий мост в Киеве

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкостроительстводорогиКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Виталий Кличко
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: