Кличко назвал "Укравтодор" манипулятором и не пустил на Подольский мост

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение "Укравтодора" достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Советует сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.

Источник: телеграм-канал городского головы

Прямая речь: "Друзья! "Укравтодору", как государственной структуре, не стоит заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец-то достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост...

Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются. И вышли на финальную стадию достройки. Сроки работ несколько сдвинулись из-за пандемии, повлекшей и экономический кризис, и проблемы с логистикой. Также внесли, так сказать, "коррективы" и протесты жителей Русановских садов.

Но мы делаем все, чтобы достроить мостовой переход. И мы это сделаем! Потому что киевляне уже давно ждут его".

Детали: Кличко упрекнул Госслужбу автодорог, что с 2004 года Дарницкий мост, который та строит, стоит незавершенный и не введенный в эксплуатацию. При этом по недостроенному мосту ездят автомобили.

Мэр пожаловался, что служба уже несколько лет, несмотря на все обращения столичной власти, не передает мост на баланс Киева.

Он считает, что передача Подольско-Воскресенского мостового перехода на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку. Процесс замедлится из-за обилия бюрократических процедур, предусмотренных законом.

Предыстория: Ранее Государственная служба автомобильных дорог "Укравтодор" официально обратилась к Кличко с предложением передать ей на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

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