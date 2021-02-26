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На авіазаводі в Одесі збиратимуть американські військові вертольоти

П'ятниця, 26 лютого 2021, 14:55
На авіазаводі в Одесі збиратимуть американські військові вертольоти

На Одеському авіаційному заводі почнуть ліцензійну збірку американських військових гелікоптерів Bell UH-1 Iroquois.

Джерело: видання "Думська", цитуючи директора державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва під час візиту на підприємство, сайт Укроборонпрому

Деталі: Зазначається, що організація виробництва вертольотів зараз знаходиться на завершальній стадії.

Перший борт повинен бути зібраний до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року.

За словами Гусєва, проєкт фінансується за рахунок інвестиційних коштів.

Пряма мова Гусєва: "Щоб збільшити обсяги виробництва на підприємстві, ми плануємо створити спеціалізовану школу для навчання нових авіаконструкторів. Подібна філія може з’явитися на базі Одеського політехнічного університету".

Довідково. Bell UH-1 Iroquois – американський багатоцільовій вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Г’юі" (Huey).

Bell UH-1 Iroquois був розроблений  у 1952 році. Зараз він знаходиться на озброєнні більш ніж 70 країн світу, включаючи США і ФРН. Існує близько 30 його модифікацій.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаУкроборонпром
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