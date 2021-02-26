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На авиазаводе в Одессе будут собирать американские военные вертолеты

Пятница, 26 февраля 2021, 15:55

На Одесском авиационном заводе начнут лицензионную сборку американских военных вертолетов Bell UH-1 Iroquois.

Источник: издание "Думская", цитируя директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева во время визита на предприятие

Детали: Отмечается, что организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии.

Первый борт должен быть собран к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021 года.

По словам Гусева, проект финансируется за счет инвестиционных средств.

Справка. Bell UH-1 Iroquois был разработан в 1952 году. Сейчас он находится на вооружении более чем 70 стран мира, включая США и ФРГ. Существует около 30 его модификаций.

Темы: ОдессаУкроборонпром


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