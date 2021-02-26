Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На авиазаводе в Одессе будут собирать американские военные вертолеты

Пятница, 26 февраля 2021, 14:55
На авиазаводе в Одессе будут собирать американские военные вертолеты

На Одесском авиационном заводе начнут лицензионную сборку американских военных вертолетов Bell UH-1 Iroquois.

Источник: издание "Думская", цитируя директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева во время визита на предприятие, сайт Укроборонпрома

Детали: Отмечается, что организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии.

Первый борт должен быть собран к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021 года.

По словам Гусева, проект финансируется за счет инвестиционных средств.

Прямая речь Гусева: "Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета".

Справка. Bell UH-1 Iroquois - американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Хьюи" (Huey).

Bell UH-1 Iroquois был разработан в 1952 году. Сейчас он находится на вооружении более чем 70 стран мира, включая США и ФРГ. Существует около 30 его модификаций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессаУкроборонпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: