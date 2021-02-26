Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський створив оргкомітет Саміту Кримської платформи

П'ятниця, 26 лютого 2021, 15:32
Зеленський створив оргкомітет Саміту Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи.

Джерело: сайт президента

Деталі: Згідно з документом, головою оргкомітету призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Його заступником буде заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Президент доручив МЗС забезпечити координацію участі України в діяльності Кримської платформи. Секретарю РНБО Олександру Данілову підготувати проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя.

Кабінету міністрів доручено розробити та затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

До складу оргкомітету,  серед інших, також увійшли:

  • міністр внутрішній справ Арсен Аваков;
  • голова Служби безпеки України Іван Баканов;
  • мер Києва Віталій Кличко;
  • міністр інфраструктури Владислав Криклій;
  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • віце-прем’єр Олексій Резніков;
  • міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко;
  • голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо: Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Крим
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: