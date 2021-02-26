Зеленський створив оргкомітет Саміту Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи.

Джерело: сайт президента

Деталі: Згідно з документом, головою оргкомітету призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Його заступником буде заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Президент доручив МЗС забезпечити координацію участі України в діяльності Кримської платформи. Секретарю РНБО Олександру Данілову підготувати проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя.

Кабінету міністрів доручено розробити та затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

До складу оргкомітету, серед інших, також увійшли:

міністр внутрішній справ Арсен Аваков;

голова Служби безпеки України Іван Баканов;

мер Києва Віталій Кличко;

міністр інфраструктури Владислав Криклій;

міністр фінансів Сергій Марченко;

віце-прем’єр Олексій Резніков;

міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко;

голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо: Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.