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Зеленский создал оргкомитет Саммита Крымской платформы

Пятница, 26 февраля 2021, 16:32

Президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного Саммита Крымской платформы.

Источник: сайт президента

Детали: Согласно документу, председателем оргкомитета назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его заместителем будет заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Президент поручил МИД обеспечить координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы, а секретарю СНБО Александру Данилову подготовить проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

Кабинету министров поручено разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.

В состав оргкомитета, среди прочих, вошли:

  • министр внутренний дел Арсен Аваков;
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • мэр Киева Виталий Кличко;
  • министр инфраструктуры Владислав Криклий;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • вице-премьер Алексей Резников;
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
  • глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Напомним: "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Украинская правда
Темы: КрымЗеленский


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