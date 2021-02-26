Зеленский создал оргкомитет Саммита Крымской платформы

Президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного Саммита Крымской платформы.

Источник: сайт президента

Детали: Согласно документу, председателем оргкомитета назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его заместителем будет заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Президент поручил МИД обеспечить координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы, а секретарю СНБО Александру Данилову подготовить проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

Кабинету министров поручено разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.

В состав оргкомитета, среди прочих, вошли:

министр внутренний дел Арсен Аваков;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

мэр Киева Виталий Кличко;

министр инфраструктуры Владислав Криклий;

министр финансов Сергей Марченко;

вице-премьер Алексей Резников;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Напомним: "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.