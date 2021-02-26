ФБР оголосило в розшук близького до Путіна олігарха Пригожина

Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як "шеф-кухар Путіна".

Як повідомляє "Європейська правда, відповідна інформація розміщена в розділі "Найбільш розшукувані" на сайті відомства.

"ФБР оголошує винагороду розміром до 250-ти тисяч доларів США за відомості, які можуть привести до арешту Євгена Вікторовича Пригожина", - йдеться у повідомленні.

ФБР розшукує Пригожина за те, що в період з початку 2014 року по 16 лютого 2018 року в Вашингтоні, округ Колумбія, він ймовірно був причетним до злочинної змови, метою якої було вчинення шахрайства проти США шляхом створення умов які послабили, створили перешкоди або підірвали законну діяльність Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції США та Державного департаменту США.

Пригожин був основним джерелом фінансування діяльності компанії "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), розташованого в Санкт-Петербурзі. Слідство також вважає, що Пригожин керував оперативною діяльністю компанії з втручання у політичний та виборчий процес США, включаючи придбання американського комп'ютерного серверного простору, створення сотень неіснуючих насправді віртуальних осіб та використання незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб з США.

"Метою цієї діяльності було набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою метою втручання у політичну систему США, включаючи у хід президентських виборів 2016 році", - йдеться в інформації на сайті ФБР.

16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні видав ордер на арешт Пригожина після того, як йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

Нагадаємо, у жовтні 2020-го Євросоюз запровадив санкції проти Пригожина у зв’язку з фінансуванням ним діяльності російської приватної військової компанії "Вагнера" в Лівії.

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнер", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік.

Міністерство фінансів США у вересні 2020-го запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі Пригожина.