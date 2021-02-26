Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФБР оголосило в розшук близького до Путіна олігарха Пригожина

П'ятниця, 26 лютого 2021, 16:04

Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як "шеф-кухар Путіна".

Як повідомляє "Європейська правда, відповідна інформація розміщена в розділі "Найбільш розшукувані" на сайті відомства.

"ФБР оголошує винагороду розміром до 250-ти тисяч доларів США за відомості, які можуть привести до арешту Євгена Вікторовича Пригожина", - йдеться у повідомленні.

 

ФБР розшукує Пригожина за те, що в період з початку 2014 року по 16 лютого 2018 року в Вашингтоні, округ Колумбія, він ймовірно був причетним до злочинної змови, метою якої було вчинення шахрайства проти США шляхом створення умов які послабили, створили перешкоди або підірвали законну діяльність Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції США та Державного департаменту США.

Пригожин був основним джерелом фінансування діяльності компанії "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), розташованого в Санкт-Петербурзі. Слідство також вважає, що Пригожин керував оперативною діяльністю компанії з втручання у політичний та виборчий процес США, включаючи придбання американського комп'ютерного серверного простору, створення сотень неіснуючих насправді віртуальних осіб та використання незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб з США.

"Метою цієї діяльності було набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою метою втручання у політичну систему США, включаючи у хід президентських виборів 2016 році", - йдеться в інформації на сайті ФБР.

16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні видав ордер на арешт Пригожина після того, як йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

Нагадаємо, у жовтні 2020-го Євросоюз запровадив санкції проти Пригожина у зв’язку з фінансуванням ним діяльності російської приватної військової компанії "Вагнера" в Лівії. 

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнер", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік.

Міністерство фінансів США у вересні 2020-го запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі Пригожина.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
США
РФ розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері – Лавров
Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість
Керівник розвідки РФ заявив, що обговорював з главою ЦРУ, "що робити з Україною"
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: