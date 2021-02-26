Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ФБР объявило в розыск близкого к Путину олигарха Пригожина

Пятница, 26 февраля 2021, 17:04

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "шеф-повар Путина".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена в разделе "Самые разыскиваемые" на сайте ведомства.

"ФБР объявляет вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов США за сведения, которые могут привести к аресту Евгения Викторовича Пригожина", - говорится в сообщении.

ФБР разыскивает Пригожина за то, что в период с начала 2014 по 16 февраля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, он вероятно был причастен к преступному сговору, целью которого было совершение мошенничества против США путем создания условий, которые ослабили, создали препятствия или подорвали законную деятельность Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США.

Пригожин был основным источником финансирования деятельности компании "Агентство интернет-исследований" (IRA), расположенного в Санкт-Петербурге. Следствие также считает, что Пригожин руководил оперативной деятельностью компании по вмешательству в политический и избирательный процесс США, включая приобретение американского компьютерного серверного пространства, создание сотен несуществующих в действительности виртуальных лиц и использование незаконно присвоенной идентификационной информации лиц из США.

"Целью этой деятельности было обретение влияния на мнение значительного количества американцев с последующей целью вмешательства в политическую систему США, включая ход президентских выборов 2016 году", - говорится в информации на сайте ФБР.

16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне выдал ордер на арест Пригожина после того, как ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США.

Напомним, в октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против Пригожина в связи с финансированием им деятельности российской частной военной компании "Вагнера" ​​в Ливии.

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК "Вагнера", которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.

Министерство финансов США в сентябре 2020-го ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.

Темы: СШАРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден: Крым – это Украина, мы будем вместе противостоять агрессии России 

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Стала известна повестка дня заседания СНБО

Кличко назвал "Укравтодор" манипулятором и не пустил на Подольский мост

Разумков о решении суда по Стерненко: Можно обжаловать и есть ЕСПЧ

На Буковине усиливают карантин

Все новости...
США
Дело относительно Байдена закрыли до выборов в США: в МВД говорят, что оснований для возобновления нет
Байден санкционировал первую вооруженную атаку: США нанесли авиаудар в Сирии
США о событиях в Ереване: военные не должны вмешиваться в политику
Последние новости
17:34
Омбудсмен по правам детей объяснил, как рассчитать выплаты по беременности и родам
17:04
ФБР объявило в розыск близкого к Путину олигарха Пригожина
17:01
Российскую COVID-вакцину начнут производить в Беларуси
17:01
Годовой тариф на газ для населения заработает с 1 апреля - источник
16:59
Переговоры по обменах пленными с РФ "практически заморожены" - Денисова
16:38
Суд в Португалии приказал мужчине заплатить бывшей подруге за 30 лет работы по дому
16:32
Зеленский создал оргкомитет Саммита Крымской платформы
16:13
УЗ планирует выйти на чистую прибыль в 3,5 миллиарда по итогам года
16:06
Байден: Крым – это Украина, мы будем вместе противостоять агрессии России 
15:58
Во Франции 88-летний водитель разогнался до 191 км/ч, так как опаздывал на прививку
Все новости...