Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФБР объявило в розыск близкого к Путину олигарха Пригожина

Пятница, 26 февраля 2021, 16:04

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "шеф-повар Путина".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена в разделе "Самые разыскиваемые" на сайте ведомства.

"ФБР объявляет вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов США за сведения, которые могут привести к аресту Евгения Викторовича Пригожина", - говорится в сообщении.

ФБР разыскивает Пригожина за то, что в период с начала 2014 по 16 февраля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, он вероятно был причастен к преступному сговору, целью которого было совершение мошенничества против США путем создания условий, которые ослабили, создали препятствия или подорвали законную деятельность Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США.

Пригожин был основным источником финансирования деятельности компании "Агентство интернет-исследований" (IRA), расположенного в Санкт-Петербурге. Следствие также считает, что Пригожин руководил оперативной деятельностью компании по вмешательству в политический и избирательный процесс США, включая приобретение американского компьютерного серверного пространства, создание сотен несуществующих в действительности виртуальных лиц и использование незаконно присвоенной идентификационной информации лиц из США.

"Целью этой деятельности было обретение влияния на мнение значительного количества американцев с последующей целью вмешательства в политическую систему США, включая ход президентских выборов 2016 году", - говорится в информации на сайте ФБР.

16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне выдал ордер на арест Пригожина после того, как ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США.

Напомним, в октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против Пригожина в связи с финансированием им деятельности российской частной военной компании "Вагнера" ​​в Ливии.

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК "Вагнера", которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.

Министерство финансов США в сентябре 2020-го ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
США
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: