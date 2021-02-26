ФБР объявило в розыск близкого к Путину олигарха Пригожина

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "шеф-повар Путина".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена в разделе "Самые разыскиваемые" на сайте ведомства.

"ФБР объявляет вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов США за сведения, которые могут привести к аресту Евгения Викторовича Пригожина", - говорится в сообщении.

ФБР разыскивает Пригожина за то, что в период с начала 2014 по 16 февраля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, он вероятно был причастен к преступному сговору, целью которого было совершение мошенничества против США путем создания условий, которые ослабили, создали препятствия или подорвали законную деятельность Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США.

Пригожин был основным источником финансирования деятельности компании "Агентство интернет-исследований" (IRA), расположенного в Санкт-Петербурге. Следствие также считает, что Пригожин руководил оперативной деятельностью компании по вмешательству в политический и избирательный процесс США, включая приобретение американского компьютерного серверного пространства, создание сотен несуществующих в действительности виртуальных лиц и использование незаконно присвоенной идентификационной информации лиц из США.

"Целью этой деятельности было обретение влияния на мнение значительного количества американцев с последующей целью вмешательства в политическую систему США, включая ход президентских выборов 2016 году", - говорится в информации на сайте ФБР.

16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне выдал ордер на арест Пригожина после того, как ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США.

Напомним, в октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против Пригожина в связи с финансированием им деятельности российской частной военной компании "Вагнера" ​​в Ливии.

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК "Вагнера", которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.

Министерство финансов США в сентябре 2020-го ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.