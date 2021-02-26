На Буковині посилюють карантин до червоного рівня

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантинні обмеження на території Чернівецької області через погіршення ситуації з поширенням Covid-19.

Джерело: Чернівецька міська рада у Facebook

Деталі: Нові правила починають діяти опівночі з 26 на 27 лютого і триватимуть щонайменше до 10 березня.

Під забороною:

приймання відвідувачів закладами громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

приймання відвідувачів у розважальних зонах ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів у закладах культури й проведення культурних масових заходів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;

відвідування закладів освіти, крім закладів дошкільної освіти та спеціальної освіти.

Однак дозволяється: