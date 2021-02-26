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На Буковині посилюють карантин до червоного рівня

П'ятниця, 26 лютого 2021, 16:54
На Буковині посилюють карантин до червоного рівня

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантинні обмеження на території Чернівецької області через погіршення ситуації з поширенням Covid-19.

Джерело: Чернівецька міська рада у Facebook

Деталі: Нові правила починають діяти опівночі з 26 на 27 лютого і триватимуть щонайменше до 10 березня.

Під забороною:

  • приймання відвідувачів закладами громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
  • приймання відвідувачів у розважальних зонах ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;
  • приймання відвідувачів у закладах культури й проведення культурних масових заходів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;
  • відвідування закладів освіти, крім закладів дошкільної освіти та спеціальної освіти.

Однак дозволяється:

  • адресна доставка замовлень та замовлення на винос у закладах громадського харчування;
  • робота автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця знімального майданчика сторонніх осіб та використання персоналом, крім акторів під час знімального процесу, захисних масок;
  • проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасників.

Українська правда

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Теми: Чернівецька областькарантинкоронавірусCovid-2019
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