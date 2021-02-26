Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Буковине усиливают карантин до красного уровня

Пятница, 26 февраля 2021, 17:54

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантинные ограничения на территории Черновицкой области из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19.

Источник: Черновицкий городской совет в Facebook

Детали: Новые правила начинают действовать в полночь с 26 на 27 февраля и продлятся как минимум до 10 марта.

Под запретом:

  • прием посетителей заведениями общественного питания (барами, ресторанами, кафе и т.п.);
  • прием посетителей в развлекательных зонах ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • посещение учебных заведений, кроме заведений дошкольного образования и специального образования.

Однако разрешается:

  • адресная доставка заказов и заказы на вынос в заведениях общественного питания;
  • работа автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к съемочной площадке посторонних лиц и использования персоналом, кроме актеров во время съемочного процесса, защитных масок;
  • проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькарантинкоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский создал оргкомитет Саммита Крымской платформы

Байден: Крым – это Украина, мы будем вместе противостоять агрессии России 

На авиазаводе в Одессе будут собирать американские военные вертолеты

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Стала известна повестка дня заседания СНБО

Кличко назвал "Укравтодор" манипулятором и не пустил на Подольский мост

Все новости...
Черновицкая область
На Буковине усиливают карантин
На Буковине усиливают карантин: закрывают школы и ограничивают работу заведений
Больше всего за время пандемии: Буковина отчитывается о рекордном числе госпитализаций
Последние новости
18:33
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла к доллару
18:31
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
18:25
На Донбассе в течение дня десять украинских военных получили ранения
18:02
"Доступная ипотека 7%": стало известно, сколько потратит государство на компенсации
17:54
Представитель медиагруппы Козака возглавил канал "Первый независимый"
17:54
На Буковине усиливают карантин до красного уровня
17:42
За неделю средняя цена на бензин и дизтопливо на АЗС выросла на 1,25 гривни
17:41
С марта записаться на вакцинацию можно будет через "Дию" - Федоров
17:34
Омбудсмен по правам детей объяснил, как рассчитать выплаты по беременности и родам
17:04
ФБР объявило в розыск близкого к Путину олигарха Пригожина
Все новости...