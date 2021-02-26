На Буковине усиливают карантин до красного уровня

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантинные ограничения на территории Черновицкой области из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19.

Источник: Черновицкий городской совет в Facebook

Детали: Новые правила начинают действовать в полночь с 26 на 27 февраля и продлятся как минимум до 10 марта.

Под запретом:

прием посетителей заведениями общественного питания (барами, ресторанами, кафе и т.п.);

прием посетителей в развлекательных зонах ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

посещение учебных заведений, кроме заведений дошкольного образования и специального образования.

Однако разрешается: