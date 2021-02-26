На Буковине усиливают карантин до красного уровня
Пятница, 26 февраля 2021, 17:54
Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантинные ограничения на территории Черновицкой области из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19.
Источник: Черновицкий городской совет в Facebook
Детали: Новые правила начинают действовать в полночь с 26 на 27 февраля и продлятся как минимум до 10 марта.
Под запретом:
- прием посетителей заведениями общественного питания (барами, ресторанами, кафе и т.п.);
- прием посетителей в развлекательных зонах ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
- посещение учебных заведений, кроме заведений дошкольного образования и специального образования.
Однако разрешается:
- адресная доставка заказов и заказы на вынос в заведениях общественного питания;
- работа автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к съемочной площадке посторонних лиц и использования персоналом, кроме актеров во время съемочного процесса, защитных масок;
- проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.
Украинская правда