Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбасі протягом дня десятеро українських військових отримали поранення і травми

П'ятниця, 26 лютого 2021, 18:25

Протягом доби 26 лютого збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі – з забороненого озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, поряд з Водяним окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу сім  військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування.

Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

Крім того, неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

В районі населеного пункту Піски окупанти  відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам’янки здійснив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі протягом дня десятеро українських військових отримали поранення і травми

Зеленський створив оргкомітет Саміту Кримської платформи

Байден: Крим – це Україна, ми будемо разом протистояти агресії Росії

На авіазаводі в Одесі збиратимуть американські військові вертольоти

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників по 1/8 фіналу Ліги Європи

Став відомий порядок денний засідання РНБО

Усі новини...
війна
ЄСПЛ прийняв скаргу від батька загиблого на Донбасі бійця
Перемовини щодо обмінів полоненими з РФ "практично заморожені" - Денісова
Ще одна міськрада закликає Зеленського заборонити ОПЗЖ та партію Шарія
Останні новини
19:13
РНБО застосувала максимальні санкції проти 10 експосадовців-держзрадників
18:54
Почав мовлення новий канал команди Медведчука
18:54
Зеленський відсторонив главу Конституційного суду ще на місяць
18:50
7 років окупаціїБіля Верховної Ради Криму загинуло двоє людей
18:33
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла до долара
18:31
ЄСПЛ прийняв скаргу від батька загиблого на Донбасі бійця
18:25
На Донбасі протягом дня десятеро українських військових отримали поранення і травми
18:02
"Доступна іпотека 7%": стало відомо, скільки витратить держава на компенсації
17:54
Представник медіагрупи Козака очолив канал "Перший незалежний"
17:54
На Буковині посилюють карантин до червоного рівня
Усі новини...