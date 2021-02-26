На Донбасі протягом дня десятеро українських військових отримали поранення і травми

Протягом доби 26 лютого збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі – з забороненого озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, поряд з Водяним окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування.

Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

Крім того, неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам’янки здійснив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.