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На Донбассе в течение дня десять украинских военных получили ранения и травмы

Пятница, 26 февраля 2021, 17:25
На Донбассе в течение дня десять украинских военных получили ранения и травмы

В течение суток 26 февраля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе - из запрещенного вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: Так, рядом с Водяным оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирование.

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

Кроме того, неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинску помощь и доставили в лечебное учреждение.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершил несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Украинская правда

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Темы: войнаРосcияДонбасс
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