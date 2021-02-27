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У Чернівцях сталася пожежа у COVID-лікарні, є загиблий

Субота, 27 лютого 2021, 14:04

У Чернівцях в міській лікарні №1 стався спалах кисневої труби, внаслідок чого одна особа загинула та одна постраждала.

Джерело: заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак у Facebook, джерела УП, ДСНС

Дослівно Гусак: "В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі.

Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні".

Деталі: Як повідомили джерела УП у правоохоронних органах, загорання сталося в палаті інфекційного відділення міської лікарні №1, де лікувалися хворі на COVID-19.

Пізніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок спалаху кисневої труби в лікарні Чернівців одна особа загинула та одна постраждала.

Дослівно ДСНС: "27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні №1 стався спалах кисневої труби (хлопок).

О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа. Евакуйовано 20 осіб".

Українська правда
Теми: Чернівці


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