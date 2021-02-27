У Чернівцях сталася пожежа у COVID-лікарні, є загиблий
У Чернівцях в міській лікарні №1 стався спалах кисневої труби, внаслідок чого одна особа загинула та одна постраждала.
Джерело: заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак у Facebook, джерела УП, ДСНС
Дослівно Гусак: "В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі.
Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні".
Деталі: Як повідомили джерела УП у правоохоронних органах, загорання сталося в палаті інфекційного відділення міської лікарні №1, де лікувалися хворі на COVID-19.
Пізніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок спалаху кисневої труби в лікарні Чернівців одна особа загинула та одна постраждала.
Дослівно ДСНС: "27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні №1 стався спалах кисневої труби (хлопок).
О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа. Евакуйовано 20 осіб".