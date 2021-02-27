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В Черновцах произошел пожар в COVID-больнице, есть погибший

Суббота, 27 февраля 2021, 13:04
В Черновцах произошел пожар в COVID-больнице, есть погибший

В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв. По предварительной информации, погибли два человека.

Источник: заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в Facebook, источники УП, ГСЧС

Дословно Гусак: "В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие.

Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы".

Детали: Как сообщили источники УП в правоохранительных органах, возгорание произошло в палате инфекционного отделения городской больницы №1, где лечились больные COVID-19.

Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате вспышки кислородной трубы в больнице Черновцов один человек погиб и один пострадал.

Дословно ГСЧС: "27 февраля в 13:15 в г. Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок).

В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб 1 и пострадал 1 человек. Эвакуированы 20 человек".

Украинская правда

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Темы: Черновцы
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