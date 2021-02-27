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Питання вступу України до НАТО: Маркарова розраховує на підтримку США

Субота, 27 лютого 2021, 16:47
Питання вступу України до НАТО: Маркарова розраховує на підтримку США

Новий посол України в США Оксана Маркарова назвала вступ України до НАТО одним з пріоритетних завдань, якнайшвидше виконання якого можливе за підтримки Сполучених Штатів.

Джерело: інтерв'ю Маркарової Укрінформу

Деталі: За словами дипломата, для України важливо бути залученою до світової системи колективної безпеки.

Пряма мова: "Це дуже важливий пріоритет, і ми сподіваємося за підтримки нашого стратегічного партнера (США - УП) максимально швидко зробити всередині країни усе необхідне, щоби отримання плану дій щодо членства і наш вступ до Альянсу стали реальністю якнайшвидше".

Додатково: Маркарова також одним з пріоритетів назвала отримання від США допомоги у підвищенні спроможності Збройних сил України.

"Ми вже почули від президента Байдена про готовність США більше допомагати Україні, в тому числі з озброєнням. Але питання не тільки в тому, щоби отримати зброю, а також  у розбудові спроможності наших Збройних Сил. Я думаю, що у нас є багато можливостей і для двосторонньої співпраці з США для посилення нашої армії, і для підвищення безпеки в Чорноморському регіоні", - наголосила вона.

Маркарова запевнила, що дипломати будуть розвивати інвестиційну співпрацю з США в оборонній сфері і залучати стратегічних партнерів України до всіх існуючих на сьогоднішній день форматів протидії російській агресії проти нашої держави.

Нагадаємо: 25 лютого президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є найближчою метою України.

Знати більше: Посол Британії в Україні: Ви робите не все і кажете: "А тепер ми хочемо ПДЧ в НАТО!"

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОУкраїнаСШАЗбройні сили
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