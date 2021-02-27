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Вопрос вступления Украины в НАТО: Маркарова рассчитывает на поддержку США

Суббота, 27 февраля 2021, 17:47

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова назвала вступление Украины в НАТО одной из приоритетных задач, скорейшее выполнение которой возможно при поддержке Соединенных Штатов.

Источник: интервью Маркаровой Укринформу

Детали: По словам дипломата, для Украины важно быть вовлеченной в мировую систему коллективной безопасности.

Прямая речь: "Это очень важный приоритет, и мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера (США - УП) максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получение плана действий по членству и наше вступление в Альянс стали реальностью как можно скорее".

Дополнительно: Маркарова также одним из приоритетов назвала получение от США помощи в расширении возможностей Вооруженных сил Украины.

"Мы уже услышали от президента Байдена о готовности США больше помогать Украине, в том числе с вооружением. Но вопрос не только в том, чтобы получить оружие, а также в развитии способности наших Вооруженных Сил. Я думаю, что у нас есть много возможностей и для двустороннего сотрудничества с США для усиления нашей армии, и для повышения безопасности в Черноморском регионе", - подчеркнула она.

Маркарова заверила, что дипломаты будут развивать инвестиционное сотрудничество с США в оборонной сфере и привлекать стратегических партнеров Украины ко всем существующим на сегодняшний день форматам противодействия российской агрессии против нашего государства.

Напомним: 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Енсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в НАТО является ближайшей целью Украины.

Темы: НАТОУкраинаСШАВооруженные силы


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