Covid-вакцина Johnson & Johnson за крок до схвалення у США

Уряд США має намір незабаром схвалити однодозову вакцину проти коронавірусу виробництва Johnson & Johnson.

Джерело: Голос Америки з посиланням на Федерального регулятора США

Деталі: Рішення про схвалення вакцини може бути ухвалено вже в суботу.

Днем раніше консультативна група Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA), проаналізувала результати тестів вакцини і рекомендувала її до використання для людей у віці 18 років і старше, оскільки переваги використання вакцини переважують ризики.

На відміну від вакцин Pfizer чи Moderna, які треба вводити двома дозами, вакцина Johnson & Johnson діє з першої ж дози. Також її можна зберігати у звичайному холодильнику, тому препарат простіше транспортувати та зберігати.

Тести, в яких взяли участь 44 тисяч осіб, показали, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66% (у вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%). Однак експерти закликають звернути увагу на те, що тести Pfizer і Moderna були проведені до появи бразильського, південноафриканського і британського штамів коронавірусу, а тести Johnson & Johnson - тоді, коли ці штами вже набули широкого поширення.

Урядовий аналіз вказує, що препарат є безпечним та ефективним, особливо у протидії ускладненням Covid.

Компанія Johnson & Johnson повідомила, що готова негайно почати поставки вакцини після отримання дозволу на її застосування і що здатна надати 20 млн доз до кінця березня.

Американська професорка біології Моріін Ферран привітала появу нової вакцини.

Пряма мова Ферран: "Хоча загальна ефективність вакцин Moderna та Pfizer вища, ніж Johnson & Johnson, не чекайте доки ви зможете отримати вакцину, яка вам подобається... Вакцина Johnson & Johnson майже настільки ж хороша, як і вакцини базовані на mRNA для попередження серйозної хвороби, і це єдине, що має значення".

Нагадаємо: 16 лютого стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (ЕMA) отримало офіційну заявку від компанії Johnson&Johnson на отримання дозволу для її вакцини від коронавірусу.