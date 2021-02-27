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Covid-вакцина Johnson & Johnson в шаге от одобрения в США

Суббота, 27 февраля 2021, 18:07
Covid-вакцина Johnson & Johnson в шаге от одобрения в США

Правительство США намерено в ближайшее время одобрить однодозовую вакцину против коронавируса производства Johnson & Johnson.

Источник: Голос Америки со ссылкой на Федерального регулятора США

Детали: Решение об одобрении вакцины может быть принято уже в субботу.

Днем ранее консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), проанализировала результаты тестов вакцины и рекомендовала ее к использованию для людей в возрасте 18 лет и старше, поскольку преимущества использования вакцины перевешивают риски.

В отличие от вакцин Pfizer или Moderna, которые надо вводить двумя дозами, вакцина Johnson & Johnson действенна с первой дозы. Также ее можно хранить в обычном холодильнике, поэтому препарат проще транспортировать и хранить.

Тесты, в которых приняли участие 44 тысячи человек, показали, что эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 66% (у вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%). Однако эксперты призывают обратить внимание на то, что тесты Pfizer и Moderna были проведены до появления бразильского, южноафриканского и британского штаммов коронавируса, а тесты Johnson & Johnson - тогда, когда эти штаммы уже получили широкое распространение.

Правительственный анализ указывает, что препарат является безопасным и эффективным, особенно в противодействии осложнениям Covid.

Компания Johnson & Johnson сообщила, что готова немедленно начать поставки вакцины после получения разрешения на ее применение и способна предоставить 20 млн доз до конца марта.

Американский профессор биологии Мориин Ферран поприветствовала появление новой вакцины.

Прямая речь Ферран: "Хотя общая эффективность вакцин Moderna и Pfizer выше, чем Johnson & Johnson, не ждите пока вы сможете получить вакцину, которая вам нравится... Вакцина Johnson & Johnson почти столь же хороша, как и вакцины основанные на mRNA для предупреждения серьезной болезни, и это единственное, что имеет значение".

Напомним: 16 февраля стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕMA) получило официальную заявку от компании Johnson & Johnson на получение разрешения для ее вакцины от коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусСШАмедицина
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