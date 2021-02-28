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Україна 5-та в Європі за кількістю нових випадків COVID

Неділя, 28 лютого 2021, 04:36

За минулу добу у світі діагностували понад 387 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих знову виявили у США Бразилії та Франції, Україна перемістилася на 10 місце.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували більше 64 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – 59 438 випадків, у Франції – понад 23 тисячі.

Окрім того, близько 18 тисяч хворих зареєстрували в Італії, а в Індії – понад 17 тисяч нових випадків. Далі у за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Чехія і Польщі.

Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

Померли за добу 8 048 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 92 мільйони осіб. Наразі нараховується майже 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 536 703 смертей від COVID-19.

 

Передісторія:

  • За добу 26 лютого в Україні зафіксовано 8 172 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 806 осіб, летальних випадків 151, одужало 4 766 осіб.
  • Україна 26 лютого знаходилася на 9 місці в Європі за кількістю нових випадків COVID.

Українська правда
Теми: коронавірус


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