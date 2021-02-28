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Украина 5-я Европе по количеству новых случаев COVID

Воскресенье, 28 февраля 2021, 03:36
Украина 5-я Европе по количеству новых случаев COVID

За минувшие сутки в мире диагностировали более 387 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных снова обнаружили в США Бразилии и Франции, Украина переместилась на 10 место.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 64 тысячи новых заражений, в Бразилии - 59 438 случаев, во Франции - более 23 тысячи.

Кроме того, около 18 тысяч больных зарегистрировали в Италии, а в Индии - более 17 тысяч новых случаев. Далее в по количеству больных в рейтинге находятся Чехия и Польши.

Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию.

Умерли за сутки 8 048 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 92 миллиона человек. Сейчас насчитывается около 22 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 536 703 смертей от COVID-19.

 

Предыстория:

  • За сутки 26 февраля в Украине зафиксировано 8172 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2806 человек, летальных исходов 151, выздоровели 4766 человек.
  • Украина 26 февраля находилась на 9 месте в Европе по количеству новых случаев COVID.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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