Щеплення від Covid, ймовірно, доведеться робити регулярно – BioNTech

Масова вакцинація населення від COVID-19 дозволить зменшити кількість інфікованих людей на понад 90%, при цьому людям можуть знадобитися додаткові дози вакцини щороку або кожні півтора року.

Джерело: керівник компанії BioNTech Угур Шахін в інтерв'ю Bild, яке наводить Укрінформ

Деталі: За словами очільника BioNTech пандемію можна ефективно стримувати, якщо вакцину отримає достатньо людей, оскільки масові щеплення зменшують кількість інфікованих коронавірусом на 92%.

При цьому наявна вакцина може захистити і від нових, більш небезпечних штамів COVID-19, але, можливо, виникне потреба у кількаразовому щепленні.

Пряма мова: "У разі появи небезпечного штаму, дієвим підходом може бути введення третьої дози наявної вакцини. Таке підсилення щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, що навіть сильніший штам не зможе її подолати.

Якщо ми хочемо сповільнити поширення вірусу у майбутньому й зменшити рівень інфікування, то підсилювати щеплення треба частіше, можливо щорічно, або що півтора року".

Довідково: BioNTech – німецька біотехнологічна компанія, що спільно з американським фармацевтичним гігантом Pfizer розробила дієву вакцину проти коронавірусу. Препарат першим був дозволений до застосування в ЄС та схвалений ВООЗ.

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