Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прививку от Covid, вероятно, придется делать регулярно – BioNTech

Воскресенье, 28 февраля 2021, 07:53
Прививку от Covid, вероятно, придется делать регулярно – BioNTech

Массовая вакцинация населения от COVID-19 позволит уменьшить количество инфицированных людей более чем на 90%, при этом людям могут понадобиться дополнительные дозы вакцины ежегодно или каждые полтора года.

Источник: руководитель компании BioNTech Угур Шахин в интервью Bild, которое приводит Укринформ

Детали: По словам главы BioNTech, пандемию можно эффективно сдерживать, если вакцину получит достаточно людей, поскольку массовые прививки уменьшают количество инфицированных коронавирусом на 92%.

При этом имеющаяся вакцина может защитить и от новых, более опасных штаммов COVID-19, но возможно, возникнет необходимость в неоднократном прививке.

Прямая речь: "В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Такое усиление прививки может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, что даже сильный штамм не сможет ее преодолеть.

Если мы хотим замедлить распространение вируса в будущем и уменьшить уровень инфицирования, то усиливать прививки надо чаще, возможно ежегодно, или каждые полтора года".

Справка: BioNTech - немецкая биотехнологическая компания, которая совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разработала действенную вакцину против коронавируса. Препарат первым был допущен к применению в ЕС и одобрен ВОЗ.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: