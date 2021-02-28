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У Польщі внаслідок ДТП загинули двоє українців

Неділя, 28 лютого 2021, 14:39
У Польщі внаслідок ДТП загинули двоє українців

У польському Любліні в ніч на неділю в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє громадян України.

Джерело: повідомлення місцевої поліції

Деталі: За попередніми висновками поліцейських, водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням і з'їхав з дороги.

При цьому авто з силою вдарилося об дорожній знак, після чого врізалося у дерево.

Дослівно: "Транспортним засобом користувалися двоє громадян України у віці 22 та 24 років. Незважаючи на рятувальні роботи, життя чоловіків врятувати не вдалося. Працівники поліції під наглядом прокурора кілька годин працювали на місці аварії.

Тіла обох чоловіків були вилучені рішенням прокурора для розтину. Розслідування пояснить обставини та причини аварії".

 
 

Українська правда

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Теми: ДТППольща
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