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В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев

Воскресенье, 28 февраля 2021, 15:39

В польском Люблине в ночь на воскресенье в дорожно-транспортном происшествии погибли двое граждан Украины.

Источник: сообщение местной полиции

Детали: По предварительным данным полицейских, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и съехал с дороги.

При этом авто с силой ударилось о дорожный знак, после чего врезалось в дерево.

Дословно: "Транспортным средством пользовались двое граждан Украины в возрасте 22 и 24 лет. Несмотря на спасательные работы, жизни мужчин спасти не удалось. Работники полиции под надзором прокурора несколько часов работали на месте аварии.

Тела обоих мужчин были изъяты решением прокурора для вскрытия. Расследование объяснит обстоятельства и причины аварии".

 
 

Темы: ДТППольша


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