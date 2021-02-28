"Динамо" збільшує відрив від "Шахтаря", вигравши у Львові

Київське "Динамо" у завершальному матчі 16 туру української Прем`єр-ліги на виїзді з рахунком 4:1 розгромило ФК "Львів".

Поєдинок пройшов на "Арені-Львів" у неділю 28 лютого.

Вже на 50-й секунді матчу динамівці повели в рахунку. Після удару Віктора Циганкова воротар "Львова" випустив м`яча з рук, і першим на добивання був Артем Беседін – 1:0. Господарі поля відповіли ударом Івана Брікнера, який взяв Георгій Бущан. Ще один момент у господарів поля був на 16-й хвилині, і знову в грі Бущан. За пару хвилин двічі на ударній позиції був Сергій Сидорчук, але його перший удар був заблокований, а потім м`яч полетів вище воріт.

На 33-й хвилині головний суддя гри ставить пенальті за фол на Віталія Буяльського. Циганков з 11-ти метрів пробив влучно – 2:0. На 41-й хвилині арбітр дивиться ВАР на предмет влучання в руку Жерсону Родрігешу у штрафній "Динамо", але пенальті не ставить.

На початку другого тайму знову по воротах бив Брікнер, але і цього разу Бущан впорався з м`ячем. На 52-й хвилині кияни забивають третій гол. Після удару головою Іллі Забарного Костик відбиває м`яча, і першим на добиванні Томаш Кендзьора – 3:0. У наступній атаці Брікнер ще раз спробував на міць ударом Бущана, але і цього разу дуель за воротарем "Динамо".

На 69-й хвилині Назарій Нич один гол відквитав, пробивши Бущана з близької відстані – 3:1. Двічі на ударній позиції в останні хвилини був Олександр Караваєв. Перший його удар був вище воріт, а наступну спробу нейтралізував воротар львів`ян.

Рахунок став розгромним на 90-й хвилині після удару на добивання Богдана Леднєва. Рефері передивився цей момент у ВАР, але взяття воріт зафіксував – 4:1.

Після цієї перемоги "Динамо" та поразки "Шахтаря" у матчі із "Зорею" кияни випереджають гірників вже на чотири очки.