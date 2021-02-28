Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" збільшує відрив від "Шахтаря", вигравши у Львові

Неділя, 28 лютого 2021, 20:32
Динамо збільшує відрив від Шахтаря, вигравши у Львові
фото ФК "Динамо" (Київ)

Київське "Динамо" у завершальному матчі 16 туру української Прем`єр-ліги на виїзді з рахунком 4:1 розгромило ФК "Львів".

Поєдинок пройшов на "Арені-Львів" у неділю 28 лютого.

Вже на 50-й секунді матчу динамівці повели в рахунку. Після удару Віктора Циганкова воротар "Львова" випустив м`яча з рук, і першим на добивання був Артем Беседін – 1:0. Господарі поля відповіли ударом Івана Брікнера, який взяв Георгій Бущан. Ще один момент у господарів поля був на 16-й хвилині, і знову в грі Бущан. За пару хвилин двічі на ударній позиції був Сергій Сидорчук, але його перший удар був заблокований, а потім м`яч полетів вище воріт.

На 33-й хвилині головний суддя гри ставить пенальті за фол на Віталія Буяльського. Циганков з 11-ти метрів пробив влучно – 2:0. На 41-й хвилині арбітр дивиться ВАР на предмет влучання в руку Жерсону Родрігешу у штрафній "Динамо", але пенальті не ставить.

На початку другого тайму знову по воротах бив Брікнер, але і цього разу Бущан впорався з м`ячем. На 52-й хвилині кияни забивають третій гол. Після удару головою Іллі Забарного Костик відбиває м`яча, і першим на добиванні Томаш Кендзьора – 3:0. У наступній атаці Брікнер ще раз спробував на міць ударом Бущана, але і цього разу дуель за воротарем "Динамо".

На 69-й хвилині Назарій Нич один гол відквитав, пробивши Бущана з близької відстані – 3:1. Двічі на ударній позиції в останні хвилини був Олександр Караваєв. Перший його удар був вище воріт, а наступну спробу нейтралізував воротар львів`ян.

Рахунок став розгромним на 90-й хвилині після удару на добивання Богдана Леднєва. Рефері передивився цей момент у ВАР, але взяття воріт зафіксував – 4:1.

 

Після цієї перемоги "Динамо" та поразки "Шахтаря" у матчі із "Зорею" кияни випереджають гірників вже на чотири очки.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
Усі новини...
Реклама: