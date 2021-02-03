П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що не блокував канали з пулу кума Путіна Віктора Медведчука, бо блокування накладалося на передвиборчу кампанію. Також Порошенко обурюється, чому президент Володимир Зеленський 2 роки тягнув із рішенням.

Джерело: Facebook-сторінка Порошенка

Пряма мова: "Канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України. І у цій війні Україна має право і повинна захищатися, використовуючи для цього всі наявні інструменти.

У жовтні 2018 року наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії.

Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його.

Це - відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав "а чому ж це рішення не прийняв Порошенко".

Деталі: Порошенко заявив, що "при розв'язанні складних політичних проблем дотримувався норм права", яке забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму.

Також він обурився, чому Зеленський чекав два роки і чому рішення РНБО про санкції не стосується каналу "Наш"?

Водночас, Порошенко заявив, що він та його команда підтримує рішення РНБО.

Він сподівається, що влада обґрунтує свою позицію про блокування телеканалів Медведчука в судах.

Порошенко також переживає, щоб влада не чинила тиск на українські патріотичні телеканали.

Зокрема, пулу Порошенка належать телеканали "Прямий" та "5 канал".

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