Санкції проти Козака ввели через схеми з поставками вугілля з ОРДЛО

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела в СБУ і Офісі президента

Деталі: Таким чином Козак потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Також повідомляється, що засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі.

У даному випадку був розписано час, коли кожен з членів РНБО мав прийти на 4 поверх Банкової, щоб поставити чи не поставити свій підпис під рішенням про введення санкцій проти Козака.

Бланки з підписами приймав і збирав секретар РНБО Олексій Данілов.

Також повідомляється, що рішення про накладення санкцій не було блискавичним і не було на пряму пов'язане з телефонною розмовою глави МЗС Дмитра Кулеби з держсекретарем США Тоні Блінкеном.

За даними видання, упродовж січня президент Володимир Зеленський двічі збирав силовиків і аналітиків для обговорення питання, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука, який веде в країні антиукраїнську діяльність.

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