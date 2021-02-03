Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вакцини у рамках COVAX почнуть надходити в Україну в лютому – посол ЄС

Середа, 3 лютого 2021, 12:59

За словами посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, Україна почне отримувати вакцини у рамках COVAX в лютому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маасікас сказав під час засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у середу. 

"Сьогодні на перше місце вийшло питання щеплення від вірусу. Вакцини у рамках підтримуваної ЄС програми COVAX почнуть надходити вже в лютому", - сказав Маасікас.

Посол додав, що Україна разом з іншими сусідніми країнам є пріоритетом для Євросоюзу.

Він нагадав, що Євросоюз вже підтримав Україну під час епідемії коронавірусу, виділивши 190 млн євро і 1,2 млрд макрофінансової підтримки. "Це безпрецедентні обсяги для кризового року", - зазначив Маасікас.

Раніше стало відомо, що у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною.

Теми: вакцинаціяУкраїнаЄСкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаУкраїнці відповіли, як ставляться до обслуговування українською мовою

СоціологіяВ нову Раду пройшли б 5 партій. "Слуга народу" не перша

інфографікаЗеленського обійшли у рейтингу довіри

"Слуга народу" збере фракцію через блокування каналів Медведчука

Від COVID в Україні померли вже 23 тисячі осіб, хворіють 158,6 тисячі осіб

Відео Фото ОновленоПрототип корабля для міжпланетних подорожей SpaceX Starship розбився при посадці

Усі новини...
вакцинація
Ryanair у Британії засипали скаргами за "безвідповідальні" згадки вакцинації у рекламі
Меркель не проти російської вакцини в ЄС, якщо вона отримає схвалення
ЄС до липня отримає лише половину доз вакцини, необхідних для власних потреб
Останні новини
13:52
відеоМедведчук вважає, що Зеленського напоумили ззовні блокувати його канали
13:51
Зеленський про санкції проти телеканалів: "Ухвалили, як тільки знайшли підстави"
13:42
У ЄС підтримують санкції проти каналів Медведчука - посол України
13:37
Онлайн-казино: комісія з грального бізнесу видала першу ліцензію
13:28
картаВ Україну прийдуть дощі і похолодання
13:15
Стало відомо ім’я загиблого у вівторок на Донбасі військового
12:59
Вакцини у рамках COVAX почнуть надходити в Україну в лютому – посол ЄС
12:54
Баканов каже, що санкції РНБО спрямовані на захист територіальної цілісності
12:53
Ryanair у Британії засипали скаргами за "безвідповідальні" згадки вакцинації у рекламі
12:50
Дослідження виявило, що українці говорили про вакцину від COVID-19 у соцмережах
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!