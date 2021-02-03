Вакцини у рамках COVAX почнуть надходити в Україну в лютому – посол ЄС

За словами посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, Україна почне отримувати вакцини у рамках COVAX в лютому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маасікас сказав під час засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у середу.

"Сьогодні на перше місце вийшло питання щеплення від вірусу. Вакцини у рамках підтримуваної ЄС програми COVAX почнуть надходити вже в лютому", - сказав Маасікас.

Посол додав, що Україна разом з іншими сусідніми країнам є пріоритетом для Євросоюзу.

Він нагадав, що Євросоюз вже підтримав Україну під час епідемії коронавірусу, виділивши 190 млн євро і 1,2 млрд макрофінансової підтримки. "Це безпрецедентні обсяги для кризового року", - зазначив Маасікас.

Раніше стало відомо, що у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною.