Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX

Субота, 30 січня 2021, 14:02

У лютому Україна отримає 117 тисяч доз м-РНК вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Дослівно: "Україна отримала відповідь від COVAX. Вже у лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких і Україна. Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання.

Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, ми зможемо отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. І це тільки в рамках механізму COVAX".

Що передувало: За словами Ляшка, вакцинація від COVID-19 в Україні може початися 15 лютого – орієнтовно тоді в Україну привезуть перші вакцини.

Він також заявив, що, якщо в Україну одночасно буде доставлено вакцини Pfizer (в рамках програми COVAX) і китайську Sinovac, то в першу чергу для вакцинації медпрацівників використовуватимуть Pfizer.

29 січня Ляшко презентував Календарний план вакцинації населення у 2021 році, який передбачає додаткову закупівлю близько 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.  

Передісторія:

  • У листопаді 55% українців заявляли, що готові зробити щеплення від COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% – не готові.
  • У січні стало відомо, що 52% українців не готові вакцинуватись від COVID-19, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними. Готові вакцинуватись 39%.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX

Помер військовий, якого було важко поранено на Донбасі

відеоЗеленський заявив, що "трохи" злий на Трампа

Кому не вистачить вакцини Pfizer, щеплюватимуть Sinovac – Ляшко

Коронавірус в Україні: найбільше випадків виявили на Прикарпатті

СБУ оголосила Нескоромного в розшук та перевіряє щодо держзради

Усі новини...
вакцинація
Кому не вистачить вакцини Pfizer, щеплюватимуть Sinovac – Ляшко
Зеленський підписав закон про екстрену реєстрацію COVID-вакцин
В Кабміні показали календарний план вакцинації українців
Останні новини
14:11
Зеленський увів у дію рішення РНБО з нейтралізації загроз в "атомці"
14:02
Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX
13:44
Німеччина заборонила в’їзд із країн, де поширені мутовані штами вірусу
13:30
Президент Італії дав чотири дні на "розвідувальні" перемовини про коаліцію
13:28
Для 13 облгазів знизили ціну на розподіл газу
13:16
Помер військовий, якого було важко поранено на Донбасі
12:55
У Києві за добу 341 випадок COVID і більше 2 тисяч одужань
12:18
МЗС: "Форум" в Донецьку – приклад підривної діяльності РФ
12:04
ЄС заперечив плани контролювати ввезення вакцин з Ірландії до Північної Ірландії
11:58
Китай попередив Тайвань, що спроба незалежності означає війну
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!