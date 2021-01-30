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Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX

Субота, 30 січня 2021, 13:02
Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX

У лютому Україна отримає 117 тисяч доз м-РНК вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Дослівно: "Україна отримала відповідь від COVAX. Вже у лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких і Україна. Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання.

Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, ми зможемо отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. І це тільки в рамках механізму COVAX".

Що передувало: За словами Ляшка, вакцинація від COVID-19 в Україні може початися 15 лютого – орієнтовно тоді в Україну привезуть перші вакцини.

Він також заявив, що, якщо в Україну одночасно буде доставлено вакцини Pfizer (в рамках програми COVAX) і китайську Sinovac, то в першу чергу для вакцинації медпрацівників використовуватимуть Pfizer.

29 січня Ляшко презентував Календарний план вакцинації населення у 2021 році, який передбачає додаткову закупівлю близько 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.  

Передісторія:

  • У листопаді 55% українців заявляли, що готові зробити щеплення від COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% – не готові.
  • У січні стало відомо, що 52% українців не готові вакцинуватись від COVID-19, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними. Готові вакцинуватись 39%.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ
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