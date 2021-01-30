Зеленський: Вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною

Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський обговорив із міністром охорони здоров’я Максимом Степановим імунізацію від коронавірусу, яку заплановано розпочати в лютому.

Пряма мова президента: "Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава".

Деталі: У свою чергу, очільник МОЗ додав, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

Пряма мова Степанова: "Скоро ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, літні люди. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації".

Докладніше: Пресслужба президента також повідомила, що Зеленський підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19.

Там нагадали що імунізація буде добровільною, однак зазначили, що і президент, і Міністерство охорони здоров'я сподіваються, що українці дотримуватимуться плану вакцинації.

Степанов запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово, українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах.

Пряма мова Зеленського: "У нас завжди точаться суперечки щодо навіть уже відомих вакцин. Але цього разу йдеться не лише про національні програми, йдеться про світову програму із захисту населення в кожному куточку планети. Отримати вакцину проти коронавірусу – це не просто убезпечитися самому й позбутися набридливих масок. Це також турбота про все населення, це внесок у те, що ми всі повернемося до звичного життя й відновимо світові комунікації".

Що передувало: 30 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в лютому Україна отримає 117 тисяч доз м-РНК вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

За словами Ляшка, вакцинація від COVID-19 в Україні може початися 15 лютого – орієнтовно тоді в Україну привезуть перші вакцини.

Він також заявив, що, якщо в Україну одночасно буде доставлено вакцини Pfizer (в рамках програми COVAX) і китайську Sinovac, то в першу чергу для вакцинації медпрацівників використовуватимуть Pfizer.

29 січня Ляшко презентував Календарний план вакцинації населення у 2021 році, який передбачає додаткову закупівлю близько 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.