Росія постачатиме COVID-вакцину в ОРДЛО. Раніше в Москві це заперечували
Середа, 3 лютого 2021, 13:56
Росія буде постачати вакцину від COVID-19 у так звані "ЛНР" та "ДНР".
Джерело: речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує РБК
Пряма мова: "Безумовно, там люди теж потребують вакцину. І якщо не ми, то ніхто її туди не поставить".
Деталі: Зазначається, що Пєсков підтвердив, що "туди теж будуть поставки", але терміни рекомендував уточнити в уряді.
Передісторія:
- Наприкінці січня керівництво окупаційної влади ОРДЛО анонсувало отримання російського препарату "Спутник V", який в РФ називають вакциною від COVID-19.
- Проте, в Москві відповіли, що таких поставок не заплановано.