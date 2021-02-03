Росія постачатиме COVID-вакцину в ОРДЛО. Раніше в Москві це заперечували

Росія буде постачати вакцину від COVID-19 у так звані "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує РБК

Пряма мова: "Безумовно, там люди теж потребують вакцину. І якщо не ми, то ніхто її туди не поставить".

Деталі: Зазначається, що Пєсков підтвердив, що "туди теж будуть поставки", але терміни рекомендував уточнити в уряді.

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