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Порошенко похвалив СБУ Зеленського і пожалівся, що при ньому такого не було

Середа, 3 лютого 2021, 15:36
Порошенко похвалив СБУ Зеленського і пожалівся, що при ньому такого не було

Колишній президент Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною операцією, в ході якої були розкриті злочинні схеми нардепа з ОПЗЖ Тараса Козака.

Джерело: його сторінка Facebook

Пряма мова: "Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з'явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені, як президенту, подібної інформації. Я думаю, що така операція насправді є успіхом".

Деталі: Він також висловив сподівання, що відповідні члени терористичної організації "негайно отримають підозру і найближчими днями" їхні справи підуть до суду, де усіх арештують.

При цьому Порошенко не впустив можливість покритикувати владу. Він порівняв викриті схеми постачання вугілля із закупівлею Україною електроенергії у Росії.

"А якщо терористична діяльність полягала у закупівлі вугілля на окупованих територіях ОРДЛО і в Російській Федерації, то тут не мають бути подвійні стандарти, і тим, хто зараз купує електроенергію у країни-агресора, обов'язково має бути пред’явлена така сама підозра і такі самі звинувачення. Бо, як закупівля вугілля, так і закупівля електроенергії в країни-агресора несе загрозу національній безпеці", - наголосив він.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленськийСБУ
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