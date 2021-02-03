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Порошенко похвалив СБУ Зеленського і пожалівся, що при ньому такого не було

Середа, 3 лютого 2021, 16:36

Колишній президент Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною операцією, в ході якої були розкриті злочинні схеми нардепа з ОПЗЖ Тараса Козака.

Источник: его страница Facebook

Пряма мова: "Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з'явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені, як президенту, подібної інформації. Я думаю, що така операція насправді є успіхом".

Доповнюється...

Теми: ПорошенкоЗеленськийСБУ


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