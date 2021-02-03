Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

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Що саме передбачають санкції проти каналів Медведчука і чи можуть NewsOne, ZiK та 112 залишитись в ефірі?

Чим ще володіє соратник Медведчука Тарас Козак?

Телеканали будуть оскаржувати рішення РНБО у судах. Які тут можуть бути перспективи?

Чому ОПЗЖ говорить про "переслідування", чим пояснити реакцію Порошенка та мовчання Тимошенко.

Санкції – пряме оголошення війни Медведчуку. Як їх готували і чому вони стали несподіванкою для багатьох?

Як проходило це засідання РНБО?

Закриття телеканалів не зробить їхню аудиторію одразу патріотичною. Куди вона подінеться і чи знає влада, що з нею робити

"Я ніколи не закривав в своєму житті жодного телеканалу. Я особисто за свободу слова, і ви це прекрасно знаєте. Я ніколи в своєму житті не буду закривати жодні канали – не маю права, не маю повноважень".

Так ще півтора року тому, у вересні 2019-го, президент Володимир Зеленський відповідав на запитання журналіста NewsOne про можливість закриття каналу.

Місяцем раніше, 31 серпня 2019-го Зеленський анонсував "дуже гучну історію" про фінансування партії Медведчука ОПЗЖ та його телеканалів. І сміливо пророкував їй "дуже поганий кінець".

Втім, поганий кінець все не наближався...

Медведчук продовжив літати в Москву, повів партію на місцеві вибори, і, вона за даними деяких соціологів, продовжує утримувати свої позиції – на відміну від партії влади, яка їх стрімко втрачає.

Усе змінилось вечері 2 лютого, коли Зеленський, користуючись рішенням РНБО, раптово заблокував телеканали кума Путіна та ввів персональні санкції проти їхнього офіційного власника, колеги Медведчука по партії та парламенту Тараса Козака.

Зробив це таємно та швидко. Так, що це навіть не просочилось у ЗМІ до моменту оприлюднення рішення.

Хоча, за даними УП, воно не було спонтанним і готувалось давно.

"Українська правда" розповідає, що саме передбачають санкції, наскільки законними вони є та чого очікувати від Зеленського надалі.

Що сталось?

2 лютого Володимир Зеленський ввів нові санкції, поставивши свій підпис під рішенням Ради національної безпеки і оборони. Санкції стосуються нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Формально ці канали записані на того ж Козака. Де-факто їх вважають активами політика Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна та одного з очільників "ОПЗЖ".

Санкції мають діяти протягом 5 років. У випадку із Козаком вони передбачають: 1) блокування активів, тобто можливості користуватися та розпоряджатися своїм майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на певний вид діяльності; 7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів; 8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення чи вивезення валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 9) заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Це 9 із 24 взагалі можливих варіантів, передбачених у законі.

Але на цьому проблеми Козака можуть не закінчитись. Адже в переліку є ще один, неконкретний, пункт. Він звучить так: "інші санкції, що відповідають принципам їх застосування".

При цьому, на відміну від попередніх санкційних списків, рамки цих "інших" обмежень для Козака не прописали.

До підприємств, на які записані телеканали, крім вищепереліченого додаються ще такі обмеження:

заборона користуватись радіочастотами України; припинення трансляції телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання загальних телекомунікаційних мереж; заборона видачі дозволів, ліцензій Нацбанку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.

І так само як із Козаком, передбачений ще один пункт під "інші санкції".

Уже протягом перших кількох годин після публікації указу Зеленського інтернет-провайдери та онлайн-сервіси один за одним вимкнули "112 Україна", NewsOne та ZIK з ефіру.

Однак вони продовжили мовити на YouTube, де тієї ж ночі влаштували спільний спецефір, присвячений санкціям, і почали бити на сполох через цензуру, включаючи в студію проросійських політиків і блогерів.

На каналах розповідали, що їхню студію нібито оточили "охоронці" і не пускають гостей всередину. Хоча журналіст Богдан Кутєпов, який приїхав до павільйону на студії Довженка, сфотографував пусті й вільні від будь-якого оточення в’їзди.

Не поспішали реагувати на рішення Зеленського на каналах його попередника Петра Порошенка, саме за час президентства якого Медведчук значно наростив свій політичний та бізнесовий впливи. На "Прямому" санкції обговорили коротко, але в ефірі до опівночі залишались не через них, а через "екстраординарні події в Росії" – протести опозиції з приводу арешта Навального.

Чим ще володіє Козак?

Крім телеканалів, які РНБО і президент внесли до санкційного списку, у Козака є й інше майно, яке може бути заблоковане через персональні санкції проти нього.

З нерухомості нардепу офіційно належать лише два будинки на Львівщині. Житло в Києві він, згідно з декларацією, орендує.

Козак є власником кількох юридичних осіб. Крім медіабізнесу, це правнича фірма, благодійний фонд і три офшорки, на Кіпрі та Британських Віргінських островах, одна з яких минулого року принесла чоловікові 706 мільйонів гривень дивідендів.

Минулого року депутат задекларував 8 рахунків у банках – українських та білоруських. Загалом він відзвітував про 8 мільйонів євро, більша частина яких лежить у Мінську, та 379 тисяч гривень.

Ще 150 тисяч доларів і 2,5 мільйона гривень Козак вказав як готівкові накопичення.

Чи законні санкції проти Козака і каналів?

Одне з перших запитань, яке виникає – чи можливо накласти санкції на громадян України та їхні бізнес.

Закон дозволяє ввести обмеження проти компаній, що контролюються іноземцями. Саме так, за даними УП, в РНБО характеризують медіабізнес Козака.

Хоча офіційно канали мають українського, а не іноземного власника, у внутрішніх поясненнях, які є в розпорядженні УП, РНБО аргументує свою позицію тим, що депутат не міг фінансувати бізнес самостійно. Тобто він є лише підставним власником активів, які насправді контролюють і використовують для інформаційної війни росіяни.

Що стосується санкцій стосовно самого депутата, то випадки, коли санкції вводили проти громадян України, вже були. У попередніх списках фігурували українці, зазвичай, причетні до терористів на Донбасі.

У тих же внутрішніх пояснення РНБО наводить як приклад імена таких українців. Щоправда, на відміну від Козака, щонайменше двоє з чотирьох людей у цьому прикладі отримали від правоохоронців офіційні звинувачення у держзраді чи тероризмі.

За законом, саме терористична діяльність або створення загрози національним інтересам дозволяє запровадити санкції проти свого громадянина.

Саме цим пунктом і пояснюють санкції проти Козака – як причетність до терористів розцінюють його бізнес, який співпрацює з окупантами на Донеччині. Зокрема, йдеться про схеми постачання вугілля та інших товарів. Також згадують комунікацію з росіянами та виправдання агресії.

При цьому як щодо Козака, так і щодо телеканалів немає ані офіційних підозр, ані рішень суду, які б визнали їх причетними до тероризму чи інших злочинів. Такі розслідування неодноразово розпочинались, та до завершення їх досі не довели.

Так, ще у 2015 році правоохоронці відкрили справу про можливе відмивання "брудних" коштів через телеканал "112 Україна". Йшлось про запуск мовника в 2013 році, коли його пов’язували з високопосадовцями часів Віктора Януковича, зокрема, ексміністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

При цьому активи записали на формальних власників, і в їхній спроможності фінансувати канал і в "чистоті" цього фінансування сумнівались не лише журналісти, а й офіційне слідство.

Ще одну справу відкрили в 2019 році. До легалізації коштів додалась ще низка статей, зокрема, про державну зраду та заклики до теракту. У цій справі слідство намагалось навіть арештувати корпоративні права фірм-власників телеканалів. Остання така спроба була зовсім нещодавно, 18 січня цього року, але знову безуспішно.

Неодноразово правоохоронці збиралися розслідувати дії Медведчука та його соратників: наприклад, відкрили провадження про сепаратизм і держзраду через висловлювання політиків і їхні вояжі до президента Росії.

Однак у РНБО вважають: закон не зобов’язує владу спиратись на вирок суду, застосовуючи санкції, адже Україна перебуває в умовах гібридної агресії Росії.

Чи можливо оскаржити санкції? Так, хоча співрозмовники УП у Раді нацбезпеки кажуть, що зробити це буде непросто.

За процедурою, звертатись потрібно одразу до Верховного суду, оскільки лише він може переглядати укази президента.

Приклади таких звернень уже були. Проти санкцій судився бізнесмен Олексій Федоричев, якого розшукує НАБУ. Щоправда, Зеленський зняв з бізнесмена санкції ще до остаточного рішення суду, а сам документ засекречений, тобто дізнатись про те, якого висновку дійшов суд, неможливо.

Реакція

За трохи більше ніж годину після оприлюднення указу президента на санкції публічно відреагували їхні адресати – медіахолдинг "Новини", до якого входять "112 Україна", NewsOne і ZiK, та нардеп Тарас Козак.

Заяви обидвох з майже ідентичним змістом і тональністю "ми опозиція і ми сильні" вийшли на сайті "112 Україна".

"Ми вважаємо, що влада, у якої немає ні найменшого приводу говорити про успіхи, залишає в ефірі лише зручні телеканали, які будуть брехати народу України про "небачені раніше успіхи.

Телеканали "112 Україна", NewsOne и ZiK мають намір боротись за своє право мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі", – амбітно заявили в холдингу "Новини".

Медіахолдинг назвав санкції "політичною розправою над небажаними ЗМІ", а Козак уточнив причину такої розправи – мовляв це Зеленський мститься за падіння рейтингу "Слуги народу" і ріст підтримки партії Медведчука ОПЗЖ.

Журналісти телеканалів Медведчука на своїх особистих сторінках у Facebook обійшлись короткими повідомленнями. Телеведуча "112 Україна" Юлія Колтак прокоментувала відключення телеканалів словами: "Фу противно! Не дождетесь". Так само "Не дождетесь" написала телеведуча NewsOne Діана Панченко. Саме вона на другій прес-конференції Зеленського закликала його дивитись NewsOne, на що почула від президента: "Дивитись вас можна, а слухати – важко".

На наступний день введення санкцій своє слово сказав і реальний власник телеканалів Віктор Медведчук. По суті – повторив заяви холдингів і Козака, зазначивши, що Зеленський прагне "зачистити інформаційне поле і звести спілкування з суспільством до прикольних відосиків".

На підтримку заблокованих телеканалів виступив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, назвавши блокування телеканалів без рішення суду наступом на свободу слова.

"Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ – не злочин", – написав Томіленко.

В Офісі президента від закидів про наступ на свободу слова відбивався радник Єрмака Михайло Подоляк. Він заявив: блокування телеканалів – не питання утисків свободи слова, а питання ефективної боротьби з фейками і пропагандою.

Без відповіді Подоляка або ж інших членів команди лишається питання, чому з фейками і пропагандою Зеленський вирішив боротись аж посеред другого року свого президентства.

Аналогічної позиції до ОП тримаються в РНБО, розповідає джерело УП. Позиціонування рішення про санкції таке: влада захищає країну від дезінформації, свобода слова в країні є. Мовляв, які утиски, якщо "залишаються працювати і більш рейтингові, і більш жорсткі у критиці влади канали".

Політично на підтримку санкцій проти телеканалів Медведчука виступили чимало опонентів президента – "Голос", Ірина Геращенко, Анатолій Гриценко.

Не пройшов повз і головний критик Зеленського – Петро Порошенко, заявивши, що в 2018 його команда ініціювала обмежувальні заходи проти проросійських телеканалів в Україні, але вони не запрацювали через "накладення на початок виборчої кампанії".

Порошенко поставив кілька запитань Зеленському – чому на введення санкцій чекали так довго і чому вони не охопили ще один телеканал зі схожою "ефірною сіткою" – "НАШ", який належить екснардепу Євгену Мураєву.

Він також застеріг владу від подальшого тиску на "патріотичні канали", які критикують Зеленського, вочевидь, натякаючи, на небайдужий йому телеканал "Прямий".

Не без причини набрала в рота води "Батьківщина" та їхня лідерка Юлія Тимошенко – складно радіти блокуванню телеканалів, на яких ти є чи не найчастішою гостею вечірніх ефірів.

Як готувались санкції?

Вперше Володимир Зеленський згадав про канали групи Медведчука у липні 2019 року. Тоді на сайті президента вийшла заява, що "таким людям, як Медведчук", він не дозволить "монополізувати наше українське телебачення":

"Монополій ніяких інформаційних у нас не буде. Це я вам чесно кажу. Я сам з цього вийшов, з телеканалу, і саме таким людям, про яких ви сказали – Медведчуку – не дамо монополізувати".

Тоді інтерес до теми був підігрітий новиною про те, що найближчий соратник Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу ЗіК.

У серпні 2019 року Володимир Зеленський в інтерв‘ю своєму другу й актору Станіславу Боклану, заявляв, що Медведчука і його партію очікують серйозні неприємності.

"Партія пана Медведчука ... Там ще є великі питання, чи це його партія. Чи там це тимчасове об'єднання. І хто вони такі... Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться", – анонсував тоді Зеленский.

У коментарі президента не було натяку на Росію, але всі здогадалися, а Кремль відреагував.

"Якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде. Це, а наскільки я уявляю, це так і є, парламентська опозиція, яка має довіру значної кількості виборців, яка підтверджена в ході демократичних виборів і голосування", – заявив Путін на економічному форумі у вересні 2019 року.

На деякий час про "гучну історію" забули. Минуло майже півтора року, як слова президента України переросли у справи.

За словами співрозмовників УП, рішення про санкції почали обговорювати орієнтовно два місяці тому.

Свою роль зіграла позиція РНБО. Протягом останніх місяців секретаріат неодноразово готував для президента доповідні записки щодо впливу телеканалів на інформаційний простір.

В основу рішення лягла постанова ВР ще 2018 року. Тоді її в Раді педалювали депутати від "Народного фронту". Однак до розгляду і затвердження цього питання на РНБО справа не дійшла.

Як переконували ще тоді співрозмовники УП з числа членів Радбезу, питання завернув сам президент Порошенко, який не хотів медійної конфронтації з Путіним. Зараз Порошенко виправдовується, що не захотів блокувати канали, бо начебто уже почалась виборча кампанія.

Як вдалося з’ясувати УП, станом на 2 лютого не всі члени РНБО були в курсі про підготовку якихось санкцій проти депутата Козака. Підготовка рішення трималася в умовах цілковитої секретності.

Саме засідання Радбезу відбувалося досить незвично. Якщо бути точнішим, то засідання як такого і не було. Впродовж дня у вівторок членів РНБО запрошували приїхати на Банкову на четвертий поверх будівлі.

Там з документами на ознайомлення про рішення РНБО їх чекав не президент, а секретар Ради Олексій Данілов. "Нам просто роздали папки, ніхто нікого не попереджав, що ми вводимо санкції проти Козака і закриваємо телеканали", – пояснює УП один з членів Радбезу.

"Класичного обговорення не було – прочитав, підписав "за", "проти" чи "утримався" і все", – додає інший співрозмовник.

У кінцевому результаті, за санкції проти правої руки Медведчука підписалися усі члени РНБО, крім голови ВРУ Дмитра Разумкова, який утримався.

"Якщо ми говоримо про санкції, то санкції ми вводимо до тих, кого ми не можемо покарати тут. Це іноземні держави, іноземні господарюючі суб'єкти, які знаходяться поза межами українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку, і не можуть відповідати перед українським судом", – так пояснив свою позицію Разумков у середу на брифінгу.

Співрозмовники "Української правди" зазначають, що підставою для введення санкцій стали факти торгівлі вугіллям з окупованих територій Донбасу компаніями, що пов’язані із Тарасом Козаком.

Ці факти були оприлюднені "Українською правдою" ще у лютому 2016 року. У своєму розслідуванні ми пояснювали як саме під виглядом вугілля з ПАР люди, наближені до Віктора Медведчука, продають антрацит з окупованого Донбасу.

Але з того часу, тобто за п'ять років, так і не було проведене повноцінне розслідування, не були винесені судові вироки.

РНБО аргументувала необхідність введення санкцій інформацією, яку вона отримала від спецслужб.

"Українська правда" від своїх джерел в РНБО отримала аргументацію влади для введення санкцій.

Мова в ньому йдеться про підприємство ООО "Торговый Дом Донские угли", яке поза митним контролем України "здійснює протиправну зовнішньоекономічну діяльність з підприємствами з тимчасово непідконтрольної українській владі території Луганської області".

Так, підприємство, що входить до орбіти Тараса Козака у 2020 році поставило 500 тисяч тонн вугілля російській Новочеркаській ГРЕС ( Росія).

За даними спецслужб, кошти від реалізації цих операцій у вигляді "податків" надходили до бюджету "ЛНР", також за їхній рахунок і здійснювалася робота телеканалів холдингу Медведчука.

Що цікаво, у кінці січня активісти зі Східної правозахисної групи повідомили, що Кремль змінює кураторів видобутку вугілля в ОРДЛО. Зокрема, за їхніми даними, замість компанії "Внешнеторгсервис", яку пов’язували з біглим олігархом Сергієм Курченком прийшов вищезгаданий "Торговый дом Донские угли".

Що далі?

Канали з медіагрупи Козака почали блокувати буквально у перші ж години дії санкцій. Повна зупинка мовлення всіх трьох каналів, окрім трансляції ефірів на сервісі YouTube – питання днів, якщо не годин.

Така швидка реакція пояснюється самою суттю явища санкції. Припинення діяльності у судовому порядку вимагає часу, канали продовжували б роботу, аж поки остаточне рішення не ухвалить найвища судова інстанція.

Санкції ж починають діяти одразу після оприлюднення указу президента, яким вводиться в дію рішення РНБО. Тому "112", "Zik" i "NewsOne" почали зникати з екранів ще вечері 2 лютого.

"Як показала історія із Telegram-каналами, якщо відповідні служби діють оперативно, то блокування може відбутись дуже швидко", – пояснив УП один із членів РНБО.

До речі, після блокування каналів Козака, які були по суті ядром проросійського медійного поля, для агресивної російської адженди залишилось місце хіба у YouTube і згаданому Telegram`i. Саме там за останній рік створена розгалужена мережа проросійських каналів, яка вже теж потрапила під приціл СБУ.

Однак рівень впливу цієї мережі навіть близько не співмірний з охопленням трьох заблокованих каналів. Та й специфіка аудиторії каналів типу "112 Україна" в тому, що їх дивляться переважно люди старшого віку, які звикли отримувати інформацію з телевізора та є сумлінними виборцями.

"Їхня аудиторія не перейде в Telegram чи до Шарія в YouTube. Тому блокування каналів має бути ефективним", – пояснює логіку дій один зі співрозмовників УП на Банковій.

У той же час у владі розуміють, що проросійська аудиторія каналів Козака не стане за день ультранаціоналістами. Тому найбільш імовірними "вигодонабувачами" від проблем "нових" проросійських ЗМІ стануть "старі" холдинги типу "Інтера" та "України".

Цікаво, що перша реакція партнерів Медведчука-Козака по ОПЗЖ виглядає досить кволою.

Нерішучим в своїх висловлюваннях був і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який свого часу не скористався тим механізмом, який зараз задіяв Зеленський для блокування каналів холдингу Козака.

Його обережність і вичікування має очевидну політичну складову. Але є тут і певна тривога за майбутнє, адже і сам Порошенко по суті контролює невеликий, критично налаштований до влади медіапул. Власне, у своїй першій же реакції колишній президент спробував одразу застерегти владу від тиску на свої канали:

"Ми також застерігаємо владу від тиску на українські патріотичні телеканали, бо розуміємо, що прецедент з медіа Медведчука цікавить її не лише в контексті боротьби з російською пропагандою, але й з точки зору боротьби з будь-якою критикою на адресу Зеленського".

Настороженість Порошенка можна зрозуміти. Адже на другому році президентства Володимир Зеленський знайшов інструмент прямого впливу, який дозволяє, хай і тимчасово, оминути систему правоохоронних органів і судів, де давно панує олігархічний статус-кво.

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В української влади, навіть після обрання Зеленського президентом, було достатньо часу, аби підготувати більш вагомі аргументи для обвинувачень у фінансуванні тероризму та введення санкцій.

Окрім того, блискавичне рішення РНБО відкриває простір для дискусії про переслідування свободи слова та перешкоджання журналістській діяльності, фактично забороняючи працювати сотням журналістів цих телеканалів. Без судового рішення. Без публічного доведення винуватості.

Санкційний інструмент, досить дієвий і швидкий, може виявитись і дуже небезпечним. Особливо для того, хто ним володіє. Сила і швидкий ефект, які можна отримати від санкційної політики у внутрішніх справах, в руках політиків можуть стати занадто великою спокусою.

Але така влада, подібна до володіння перснем всевладдя у відомій сазі Толкіна. З нею слід бути дуже обережним. Бо чим більше ти нею користуєшся, тим більше вона тебе ж і поїдає.