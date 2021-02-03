Зниклий в зоні ООС військовий перебуває у полоні бойовиків – штаб

Оперативне командування повідомило, що російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об’єднаних сил.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "28 січня 2021 року на одній з позицій ЗСУ в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали розшуки. 3 лютого окупаційна влада так званої "ДНР" оприлюднила кілька відео з цим військовослужбовцем, де його змушують все більше і більше лити бруд на Україну та своїх побратимів.

Це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують ЗСУ та нашу країну. Наразі деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство. Але даний випадок ще раз доводить, що російські окупанти здатні на будь-які найпідліші дії, аби лиш нашкодити іміджу захисників України.

Просимо військовослужбовців та цивільних в зоні проведення операції Об’єднаних сил бути надзвичайно обережними і в жодному разі не довіряти ворогові".

#УВАГА!!! Інформаційне повідомлення Як вже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних Сил України в... Опубліковано Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” Середа, 3 лютого 2021 р.

Нагадаємо: У зоні ООС під час чергування зник військовий.