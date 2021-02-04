"Було загорання медобладнання": головний лікар про пожежу у Запоріжжі
Четвер, 4 лютого 2021, 13:13
Головний лікар Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко розповів, що у закладі сталося загорання медичного обладнання.
Джерело: нарада обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцевий сайт 067
Пряма мова: "Слідство встановлює попередні причини пожежі, але ми підтверджуємо, що було загоряння медичного обладнання".
Деталі: Шинкаренко розповів, що пожежа виникла в одному з боксів відділень реанімації.
За словами заступника начальника глави ДСНС Олексія Дунаєвського в Запорізькій області, загоряння сталося в одній із палат лікарні на 1 поверсі.
Там лікували хворих на коронавірус. Вони були підключені до апаратів ШВЛ.
Передісторія:
- У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.
- Причини пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні ще з'ясовують, попередньо встановлено, що загиблі, отруїлися чадним газом.
- Поліція повідомляє, що загоряння виникло на першому поверсі 5-поверхової будівлі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19.
- Через пожежу розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 ККУ).