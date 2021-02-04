"Було загорання медобладнання": головний лікар про пожежу у Запоріжжі

Головний лікар Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко розповів, що у закладі сталося загорання медичного обладнання.

Джерело: нарада обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцевий сайт 067

Пряма мова: "Слідство встановлює попередні причини пожежі, але ми підтверджуємо, що було загоряння медичного обладнання".

Деталі: Шинкаренко розповів, що пожежа виникла в одному з боксів відділень реанімації.

За словами заступника начальника глави ДСНС Олексія Дунаєвського в Запорізькій області, загоряння сталося в одній із палат лікарні на 1 поверсі.

Там лікували хворих на коронавірус. Вони були підключені до апаратів ШВЛ.

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