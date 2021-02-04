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"Було загорання медобладнання": головний лікар про пожежу у Запоріжжі

Четвер, 4 лютого 2021, 12:13
Було загорання медобладнання: головний лікар про пожежу у Запоріжжі

Головний лікар Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко розповів, що у закладі сталося загорання медичного обладнання.

Джерело: нарада обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцевий сайт 067

Пряма мова: "Слідство встановлює попередні причини пожежі, але ми підтверджуємо, що було загоряння медичного обладнання".

Деталі: Шинкаренко розповів, що пожежа виникла в одному з боксів відділень реанімації.

За словами заступника начальника глави ДСНС Олексія Дунаєвського в Запорізькій області, загоряння сталося в одній із палат лікарні на 1 поверсі.

Там лікували хворих на коронавірус. Вони були підключені до апаратів ШВЛ.

Передісторія: 

  • У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.
  • Причини пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні ще з'ясовують, попередньо встановлено, що загиблі, отруїлися чадним газом.
  • Поліція повідомляє, що загоряння виникло на першому поверсі 5-поверхової будівлі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19.
  • Через пожежу розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 ККУ).

"Українська правда" у Threads

Теми: Запоріжжяпожежа
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