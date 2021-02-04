Пожежа в лікарні: 4 людей отруїлися, постраждали анестезіолог та медбрат
Причини пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні ще з'ясовують, попередньо встановлено, що троє COVID-пацієнтів та лікар, які загинули, отруїлися чадним газом, а анестезіолог та медбрат отримали опіки й перебувають у лікарні.
Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, ДСНС та поліція у Запорізькій області
Деталі: Генпрокурор повідомила, що через пожежу в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 ККУ).
Вже допитано 5 осіб. Слідчі оглядають місце події із залученням криміналістичної лабораторії ГУНП в Запорізькій області, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС та ДСНС.
Повідомлення про загоряння надійшло 3 лютого о 23.29. В осередку небезпеки перебували 12 людей.
Венедіктова повідомила, що в реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ.
Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом.
8 осіб врятовані, 2 з них - ще один анестезіолог та медбрат постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні.
За даними ДСНС у Запорізькій області, о 00:09 рятувальники локалізували пожежу, а о 00:19 – ліквідували її.
Поліція інформує, що загоряння виникло на першому поверсі 5-поверхової будівлі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19.
Зараз організовано охорону місця події.
Передісторія:
- У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в четвер вранці вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.