Російські пропагандисти вже кличуть на роботу співробітників холдингу Медведчука

Російські пропагандисти пропонують працевлаштування журналістам українських телеканалів, які потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: головний редактор російського державного медіахолдингу RT Маргарита Симоньян у Facebook

Пряма мова: "А також пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, тільки що закритих демократом Зеленським".

Деталі: Також російська пропагандистка кличе працювати російських представників ЗМІ, "кому остогидло працювати проти своєї країни на різних смітниках, і хто розділяє редакційну політику RT".

Нагадаємо: Головред одного з провідних пропагандистських телеканалів у Росії Маргарита Симоньян, якій заборонено в'їзд в Україну, недавно незаконно відвідала тимчасово окупований Донбас. Виступаючи на якомусь форумі, вона закликала владу РФ приєднати окуповану частину Донбасу до себе.

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

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