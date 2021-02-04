Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські пропагандисти вже кличуть на роботу співробітників холдингу Медведчука

Четвер, 4 лютого 2021, 13:05
Російські пропагандисти вже кличуть на роботу співробітників холдингу Медведчука

Російські пропагандисти пропонують працевлаштування журналістам українських телеканалів, які потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: головний редактор російського державного медіахолдингу RT Маргарита Симоньян у Facebook

Пряма мова: "А також пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, тільки що закритих демократом Зеленським".

Деталі: Також російська пропагандистка кличе працювати російських представників ЗМІ, "кому остогидло працювати проти своєї країни на різних смітниках, і хто розділяє редакційну політику RT".

Нагадаємо: Головред одного з провідних пропагандистських телеканалів у Росії Маргарита Симоньян, якій заборонено в'їзд в Україну, недавно незаконно відвідала тимчасово окупований Донбас. Виступаючи на якомусь форумі, вона закликала владу РФ приєднати окуповану частину Донбасу до себе.

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Знати більшеТелевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїМедведчукпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
санкції
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
Останні новини
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами у Керецьках
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
Усі новини...
Реклама: