Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одна з головних пропагандисток Кремля закликала Путіна анексувати Донбас

Четвер, 28 січня 2021, 17:18
Одна з головних пропагандисток Кремля закликала Путіна анексувати Донбас

Головред одного з провідних пропагандистських телеканалів в Росії Russia Today Маргарита Симоньян закликала владу РФ приєднати окуповану частину Донбасу до себе.

Джерело: її виступ на форумі "Руський Донбас", який проходив у четвер в окупованому Донецьку

Деталі: Відео з форуму виклав у Twitter кремлівський журналіст Дмитро Смирнов

Пряма мова Симоньян: "Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і бути частиною своєї величезної і великої, нашої щедрої батьківщини. І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія, матінка, забери Донбас додому!"

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що в Донецьк їдуть російські пропагандисти Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян для проведення форуму "Руський Донбас".

Заклик Симоньян нагадує відому фразу, сказану Путіним після окупації Криму. Тоді він порівняв окуповані землі з кораблями і сказав: "Крим та Севастополь повернулися до рідної гавані".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОРосіяанексіяпропагандаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: