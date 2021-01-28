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Одна з головних пропагандисток Кремля закликала Путіна анексувати Донбас

Четвер, 28 січня 2021, 18:18

Головред одного з провідних пропагандистських телеканалів в Росії Russia Today Маргарита Симоньян закликала владу РФ приєднати окуповану частину Донбасу до себе.

Джерело: її виступ на форумі "Руський Донбас", який проходив у четвер в окупованому Донецьку

Деталі: Відео з форуму виклав у Twitter кремлівський журналіст Дмитро Смирнов

Пряма мова Симоньян: "Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і бути частиною своєї величезної і великої, нашої щедрої батьківщини. І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія, матінка, забери Донбас додому!"

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що в Донецьк їдуть російські пропагандисти Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян для проведення форуму "Руський Донбас".

Заклик Симоньян нагадує відому фразу, сказану Путіним після окупації Криму. Тоді він порівняв окуповані землі з кораблями і сказав: "Крим та Севастополь повернулися до рідної гавані".

Українська правда
Теми: ОРДЛОРосіяанексіяпропагандаПутін


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