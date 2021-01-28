Одна з головних пропагандисток Кремля закликала Путіна анексувати Донбас

Головред одного з провідних пропагандистських телеканалів в Росії Russia Today Маргарита Симоньян закликала владу РФ приєднати окуповану частину Донбасу до себе.

Джерело: її виступ на форумі "Руський Донбас", який проходив у четвер в окупованому Донецьку

Деталі: Відео з форуму виклав у Twitter кремлівський журналіст Дмитро Смирнов

Пряма мова Симоньян: "Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і бути частиною своєї величезної і великої, нашої щедрої батьківщини. І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія, матінка, забери Донбас додому!"

Маргарита Симоньян - на форуме "Русский Донбасс": Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой! pic.twitter.com/R8zivLbdGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що в Донецьк їдуть російські пропагандисти Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян для проведення форуму "Руський Донбас".

Заклик Симоньян нагадує відому фразу, сказану Путіним після окупації Криму. Тоді він порівняв окуповані землі з кораблями і сказав: "Крим та Севастополь повернулися до рідної гавані".