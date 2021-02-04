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На Донбасі поранили українського військового

Четвер, 4 лютого 2021, 17:00
На Донбасі поранили українського військового

У зоні проведення ООС, неподалік населеного пункту Південне, 4 лютого російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 82-мм, стрілецької зброї та поранили військового.

Джерело: ОТУ "Північ" у Facebook

Деталі: Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Воїна доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомили представників ОБСЄ.

На сторінці штабу ООС інформація про пораненого на цей час відсутня.

Передісторія:

  • Російсько-окупаційні війська за добу 3 лютого двічі відкривали вогонь в бік українських позицій на Донбасі.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасОРДЛО
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