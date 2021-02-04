Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна виграла Стокгольмський арбітраж у Коломойського щодо стягнення $6 млрд

Четвер, 4 лютого 2021, 17:53
Україна виграла Стокгольмський арбітраж у Коломойського щодо стягнення $6 млрд

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про перемогу в Стокгольмському арбітражі у суперечці з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, які намагалися відсудити у держави 6 млрд доларів.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Пани Коломойський та Боголюбов хотіли стягнути з України понад $6 мільярдів та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу.

Після майже шести років судового процесу арбітраж повністю їм відмовив. Для кращого розуміння масштабу вимог: офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій.

Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося. Відчувалося, що позивачі щось підозрюють та затягують процес. Але тепер це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський та Боголюбов отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів".

Довідково: "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

Міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, які належать групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Станом на літо 2016 року сума позову складалася з: 2,063 млрд доларів, які міноритарії "Укрнафти" вимагають в рахунок втрати дивідендів; 932 млн доларів міноритарії вимагають в рахунок штрафних санкцій; 1,679 млрд доларів в рахунок втрати вартості акцій.

Кіпрські офшори Коломойського і Боголюбова стверджували, що, на їхню думку, існують чотири основні причини для позову до України:

1) Експропріація газу, видобутого "Укрнафтою" або покупка такого газу за заниженими цінами з боку НАК "Нафтогаз України" протягом декількох років;

2) Зміна корпоративної структури ПАТ "Укрнафта" в результаті зміни кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів з 60% до 50%;

3) Відсторонення осіб, призначених інвесторами, від управління "Укрнафтою";

4) Збільшення рентної плати за використання надр.

Юридичними підставами для позову кіпрські компанії називали порушення державою Україна своїх міжнародно-правових зобов'язань перед інвесторами, які є наслідком Енергетичної хартії.

*Виправлення: В першочерговому повідомленні новини серед позивачів також згадувався нардеп Ігор Палиця, проте пізніше міністр оновив пост, вказавши, що той не був бенефіцеаром офшору.

Нагадаємо:

  • Мін'юст України у справі проти міноритаріїв "Укрнафти" залучив британську юрфірму Latham&Watkins.
  • У січні 2018 року претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів.
  • У листопаді 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про взаємні розрахунки між "Нафтогазом", бюджетом і "Укрнафтою" на понад 40 млрд грн, які провели в грудні.
  • У грудні 2020 року голова Мін'юсту Денис Малюська заявляв, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма у лютому 2021 року може винести фінальне рішення за позовом.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Мін'юстКоломойськийБоголюбовУкрнафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами у Керецьках
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
Усі новини...
Реклама: