Україна виграла Стокгольмський арбітраж у Коломойського щодо стягнення $6 млрд

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про перемогу в Стокгольмському арбітражі у суперечці з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, які намагалися відсудити у держави 6 млрд доларів.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Пани Коломойський та Боголюбов хотіли стягнути з України понад $6 мільярдів та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу.

Після майже шести років судового процесу арбітраж повністю їм відмовив. Для кращого розуміння масштабу вимог: офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій.

Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося. Відчувалося, що позивачі щось підозрюють та затягують процес. Але тепер це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський та Боголюбов отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів".

Довідково: "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

Міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, які належать групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Станом на літо 2016 року сума позову складалася з: 2,063 млрд доларів, які міноритарії "Укрнафти" вимагають в рахунок втрати дивідендів; 932 млн доларів міноритарії вимагають в рахунок штрафних санкцій; 1,679 млрд доларів в рахунок втрати вартості акцій.

Кіпрські офшори Коломойського і Боголюбова стверджували, що, на їхню думку, існують чотири основні причини для позову до України:

1) Експропріація газу, видобутого "Укрнафтою" або покупка такого газу за заниженими цінами з боку НАК "Нафтогаз України" протягом декількох років;

2) Зміна корпоративної структури ПАТ "Укрнафта" в результаті зміни кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів з 60% до 50%;

3) Відсторонення осіб, призначених інвесторами, від управління "Укрнафтою";

4) Збільшення рентної плати за використання надр.

Юридичними підставами для позову кіпрські компанії називали порушення державою Україна своїх міжнародно-правових зобов'язань перед інвесторами, які є наслідком Енергетичної хартії.

*Виправлення: В першочерговому повідомленні новини серед позивачів також згадувався нардеп Ігор Палиця, проте пізніше міністр оновив пост, вказавши, що той не був бенефіцеаром офшору.

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