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Україна виграла Стокгольмський арбітраж у Коломойського щодо стягнення $6 млрд

Четвер, 4 лютого 2021, 18:53

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про перемогу в Стокгольмському арбітражі у суперечці з Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, які намагалися відсудити у держави 6 млрд доларів.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Пани Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України понад $6 мільярдів та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу.

Після майже шести років судового процесу арбітраж повністю їм відмовив.

Для кращого розуміння масштабу вимог: офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій.

Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося. Відчувалося, що позивачі щось підозрюють та затягують процес. Але тепер це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів".

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Передісторія: Міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (в т.ч. Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

У січня 2015 року три міноритарних акціонери ПАТ "Укрнафта" зажадали від України 5 млрд доларів як компенсацію за дії уряду і НАК "Нафтогаз України", направивши лист на адресу міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

У цьому документі кіпрські компанії вказували, що Україна протягом 2006-2014 років обмежувала "Укрнафту" в праві вільного продажу залишків газу на ринку, попри відповідні рішення судів.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" (Дніпро), - порядку 42% акцій.

Українська правда


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