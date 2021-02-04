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У Верховному суді судяться з Зеленським через блокування телеканалів Медведчука

Четвер, 4 лютого 2021, 20:01

У Верховному суді оскаржують указ президента України Володимира Зеленського щодо застосування санкцій до телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Джерело: Верховний суд

Дослівно: "4 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оспорюють указ президента "Про рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Згідно із додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів".

Деталі: Згідно з даними реєстру, позивачем є адвокат Попков Павло.

Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більшеТелевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

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Українська правда
Теми: Верховний судЗеленськийсанкції


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