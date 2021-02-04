У Верховному суді оскаржують указ президента України Володимира Зеленського щодо застосування санкцій до телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Джерело: Верховний суд

Дослівно: "4 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оспорюють указ президента "Про рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Згідно із додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів".

Деталі: Згідно з даними, відповідачем є безпосередньо Зеленський, позивачем – адвокат Попков Павло, а третьою стороною "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації".

Передісторія:

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні