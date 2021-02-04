У Верховному суді судяться з Зеленським через блокування телеканалів Медведчука
У Верховному суді оскаржують указ президента України Володимира Зеленського щодо застосування санкцій до телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.
Джерело: Верховний суд
Дослівно: "4 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оспорюють указ президента "Про рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Згідно із додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів".
Деталі: Згідно з даними реєстру, позивачем є адвокат Попков Павло.
Передісторія:
- 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
- В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
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