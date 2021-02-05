Президент США Джо Байден заявив, що російська влада має негайно та безумовно звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Байден під час виступу у Держдепі, цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Ув’язнення Олексія Навального за політичними мотивами і придушення свободи вираження думок і права на мирні зібрання викликають глибоке занепокоєння як у нас, так і у міжнародної спільноти.

Пан Навальний, як і всі російські громадяни, має права, передбачені конституцією. Він був покараний за викриття корупції. Він повинен бути негайно і безумовно звільнений".

Деталі: Водночас Байден також розповів, що дав президенту Росії Володимиру Путіну зрозуміти, що США більше не будуть "прогинатись" перед агресивними діями Москви.

"Я дав зрозуміти президенту Путіну в манері, що дуже відрізняється від мого попередника, що минули ті дні, коли Сполучені Штати не опирались агресивним діям Росії, втручанню в наші вибори, кібератаки, отруєння своїх громадян. Ми без вагань збільшимо витрати для Росії і будемо захищати життєво важливі для нашого народу інтереси", – сказав очільник Білого дому.

Що передувало: До Конгресу США внесено законопроєкт про введення санкцій щодо чиновників з Росії в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального.

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