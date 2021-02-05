Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден: Навального треба негайно відпустити

П'ятниця, 5 лютого 2021, 01:59

Президент США Джо Байден заявив, що російська влада має негайно та безумовно звільнити опозиціонера Олексія Навального. 

Джерело: Байден під час виступу у Держдепі, цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Ув’язнення Олексія Навального за політичними мотивами і придушення свободи вираження думок і права на мирні зібрання викликають глибоке занепокоєння як у нас, так і у міжнародної спільноти.

Пан Навальний, як і всі російські громадяни, має права, передбачені конституцією. Він був покараний за викриття корупції. Він повинен бути негайно і безумовно звільнений".

Деталі: Водночас Байден також розповів, що дав президенту Росії Володимиру Путіну зрозуміти, що США більше не будуть "прогинатись" перед агресивними діями Москви. 

"Я дав зрозуміти президенту Путіну в манері, що дуже відрізняється від мого попередника, що минули ті дні, коли Сполучені Штати не опирались агресивним діям Росії, втручанню в наші вибори, кібератаки, отруєння своїх громадян. Ми без вагань збільшимо витрати для Росії і будемо захищати життєво важливі для нашого народу інтереси", – сказав очільник Білого дому. 

Що передувало: До Конгресу США внесено законопроєкт про введення санкцій щодо чиновників з Росії в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального.

Нагадаємо: 

  • 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін – 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.
  • При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки і 8 місяців.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: НавальнийБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Останній тиждень на фронті відбувається загострення – Аваков

відеоОточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах –  розслідування

відеоПід час карантину Зеленський влаштував вечірку до свого дня народження – "Схеми"

Новини 4 лютого: продовження карантину, ОПЗЖ та імпічмент Зеленського

У Верховному суді судяться із Зеленським через блокування телеканалів Медведчука

фотоВ Україні вперше повідомили про підозру "вору в законі"

Усі новини...
Навальний
У Навального анонсували нові мітинги в Росії на весну й літо
Рада Європи критикує ув’язнення Навального, але не просить Росію звільнити його
Росія звинуватила Захід в істерії навколо Навального
Останні новини
01:59
Байден: Навального треба негайно відпустити
01:29
Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту
00:55
Останній тиждень на фронті відбувається загострення – Аваков
00:17
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
23:58
відеоОточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах –  розслідування
23:47
відео"Порошенку не вистачило політичної волі" – Аваков про блокування каналів Медведчука
23:10
відеоПід час карантину Зеленський влаштував вечірку до свого дня народження – "Схеми"
22:42
Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з’явилися підстави
22:13
У Білому домі хочуть більше відповідальності для РФ за зловмисну діяльність
21:50
У Навального анонсували нові мітинги в Росії на весну й літо
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!