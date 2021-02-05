Бойовики облаштовують позиції біля Кримського – ООС

4 лютого збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового біля Південного.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-х мм міномета та стрілецької зброї поблизу Південного. В результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Наразі йому надається медична допомога у лікувальному закладі.

Окрім того, біля Кримського було зафіксовано факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів.

Також поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

А неподалік населеного пункту Павлопіль ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", – запевнили у штабі.