Бойовики облаштовують позиції біля Кримського – ООС
4 лютого збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового біля Південного.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Найманці здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-х мм міномета та стрілецької зброї поблизу Південного. В результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Наразі йому надається медична допомога у лікувальному закладі.
Окрім того, біля Кримського було зафіксовано факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів.
Також поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.
А неподалік населеного пункту Павлопіль ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
"Бойових втрат серед наших захисників немає", – запевнили у штабі.