Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Справа про телеграм-мережу спецслужб РФ: підозрювана оскаржила арешт

П'ятниця, 5 лютого 2021, 14:34
Вікторія Даскаліца (фото: Facebook / Валентин Рибін)

Захист підозрюваної у державній зраді Вікторії Даскаліци, яка є однією з фігуранток справи про мережу телеграм-каналів спецслужб Росії, просить звільнити її з-під варти і паралельно збирає 1,5 млн грн на заставу.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на її адвоката Валентина Рибіна.

Пряма мова: "Їй інкримінують допомогу начебто російським спецслужбам в адмініструванні та веденні відповідних телеграм-каналів, на яких розміщувалась певна інформація. Ця інформація не є якоюсь секретною. Більше того, ця інформація не закликає до якихось певних активних дій. Однак Служба безпеки України вважає, і це зазначено в підозрі, що інформація сприяла поширенню панічних настроїв в українському суспільстві щодо подій, які відбуваються в Україні, тому СБУ вважає, що жінка має перебувати в СІЗО…

Ми не погоджуємось з таким рішенням, тому подаємо апеляційну скаргу і займаємось збиранням грошової застави... Такого ще не було, щоб Telegram-канали "душилися" владою у такий спосіб".

Деталі: За словами Рибіна, він подав апеляційну скаргу з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції та не обирати жодного запобіжного заходу 5 лютого до Харківського апеляційного суду.

Він розповів, що його підзахисну Даскаліцу 1 лютого затримали у Києві й оголосили підозру у державній зраді. Жінка є дружиною Артема Давидченка, який у 2014 році представляв одеський "Антимайдан".

Рибін зазначив, що сама Даскаліца не визнає підозру та вважає її надуманою, грошей на заставу у її родини немає, їх збиратимуть через знайомих, якусь суму хоче надати і сам адвокат.

Передісторія: 1 лютого стало відомо, що СБУ викрила масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ.

За даними слідства, "головним менеджером" агентурної мережі є Давидченко. Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу.

Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у держзраді.

2 лютого суд у Харкові обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у цій справі. Одна з них отримала арешт із альтернативою застави більш як у 1,5 млн грн.

Теми: соцмережікриміналРосіяарешт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки

відеоКолишні розвідники планували викрасти екскомандувача Сил спецоперацій – СБУ

Щасливчик: нардеп зі "Слуги народу" 6 разів виграв сотні тисяч у лотерею

відеоНа кордоні завернули "непотопляемую" російську акторку

Раптово помер заступник головлікаря російської лікарні, де лежав Навальний

фотоПам'ятник Бандері в центрі Львова облили червоною фарбою 

Усі новини...
соцмережі
У Росії хочуть блокувати соцмережі за заклики до акцій
Від Донеччини до Закарпаття: СБУ викрила мережу підбурювачів до сепаратизму 
Дубінський відреагував на санкції від Youtube
Останні новини
14:45
Плівки ОАСК і Вовк: ВАКС спростовує тиск на суддю у справі
14:39
Місія на Місяць: українсько-американська компанія отримала 90 млн доларів від NASA
14:38
У КС кажуть, що Тупицький працює з дому і отримує зарплату
14:38
Перше пряме авіасполучення між Києвом і Скоп’є, запущене в грудні, закривають
14:34
Справа про телеграм-мережу спецслужб РФ: підозрювана оскаржила арешт
14:28
фото Під Харковом у будинок активістів кинули гранату і спалили два авто
14:20
У "Центренерго" заявили про збитки і просять уряд знизити ціну на газ
14:18
фотоСБУ накрила міжнародну банду фальшивомонетників
14:02
МОЗ оновило список країн "червоної" зони. Тепер там усі сусіди України
13:45
Дослідження виявили, що з дому люди працюють довше, ніж з офісу до пандемії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!