Справа про телеграм-мережу спецслужб РФ: підозрювана оскаржила арешт

Захист підозрюваної у державній зраді Вікторії Даскаліци, яка є однією з фігуранток справи про мережу телеграм-каналів спецслужб Росії, просить звільнити її з-під варти і паралельно збирає 1,5 млн грн на заставу.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на її адвоката Валентина Рибіна.

Пряма мова: "Їй інкримінують допомогу начебто російським спецслужбам в адмініструванні та веденні відповідних телеграм-каналів, на яких розміщувалась певна інформація. Ця інформація не є якоюсь секретною. Більше того, ця інформація не закликає до якихось певних активних дій. Однак Служба безпеки України вважає, і це зазначено в підозрі, що інформація сприяла поширенню панічних настроїв в українському суспільстві щодо подій, які відбуваються в Україні, тому СБУ вважає, що жінка має перебувати в СІЗО…

Ми не погоджуємось з таким рішенням, тому подаємо апеляційну скаргу і займаємось збиранням грошової застави... Такого ще не було, щоб Telegram-канали "душилися" владою у такий спосіб".

Деталі: За словами Рибіна, він подав апеляційну скаргу з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції та не обирати жодного запобіжного заходу 5 лютого до Харківського апеляційного суду.

Він розповів, що його підзахисну Даскаліцу 1 лютого затримали у Києві й оголосили підозру у державній зраді. Жінка є дружиною Артема Давидченка, який у 2014 році представляв одеський "Антимайдан".

Рибін зазначив, що сама Даскаліца не визнає підозру та вважає її надуманою, грошей на заставу у її родини немає, їх збиратимуть через знайомих, якусь суму хоче надати і сам адвокат.

Передісторія: 1 лютого стало відомо, що СБУ викрила масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ.

За даними слідства, "головним менеджером" агентурної мережі є Давидченко. Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу.

Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у держзраді.

2 лютого суд у Харкові обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у цій справі. Одна з них отримала арешт із альтернативою застави більш як у 1,5 млн грн.