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У Росії арештовані протестувальники самі штовхали поліцейський автозак

П'ятниця, 5 лютого 2021, 14:57

Біля Симоновского райсуду в Москві арештовані протестувальники самі штовхали поліцейський автозак, щоб виїхати з суду – автомобіль заглух.

Джерело: "Нова газета", РБК, Meduza

Деталі: Згідно з повідомленням РБК, у Москві ізолятори переповнені, тому людей, затриманих під час мітингів, переміщують в Підмосков'я.

Meduza пише, що автозак мав відвезти арештованих до спецприймальника в Егор’євску, який знаходиться за 137 кілометрів від Москви. При цьому зазначається, що спецприймальник в Єгор’євську переповнений. Із 25 осіб в одному автозаку під арешт помістили тільки п'ятьох. Решта залишилися в автобусі чекати розподілу.

Передісторія:

  • 23 січня у Росії почалися акції протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального (18 січня суд арештував Навального на 30 діб - його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин).
  • 23 січня в Росії затримали рекордну за багато років кількість мітингарів – 3 711 людей.  
  • 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ив Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих нарахували понад тисячу людей.

Теми: Росія


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