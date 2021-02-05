У Росії арештовані протестувальники самі штовхали поліцейський автозак

Біля Симоновского райсуду в Москві арештовані протестувальники самі штовхали поліцейський автозак, щоб виїхати з суду – автомобіль заглух.

Джерело: "Нова газета", РБК, Meduza

Деталі: Згідно з повідомленням РБК, у Москві ізолятори переповнені, тому людей, затриманих під час мітингів, переміщують в Підмосков'я.

Meduza пише, що автозак мав відвезти арештованих до спецприймальника в Егор’євску, який знаходиться за 137 кілометрів від Москви. При цьому зазначається, що спецприймальник в Єгор’євську переповнений. Із 25 осіб в одному автозаку під арешт помістили тільки п'ятьох. Решта залишилися в автобусі чекати розподілу.

Спецприемник в Егорьевске (137 км от Москвы) заполнен, сообщает арестованный автор «Новой» Никита Гирин. Из 25 человек в одном автозаке под арест смогли принять только пятерых.

При этом вчера арестованным пришлось самим толкать автозак, чтобы выехать из суда — он заглох. pic.twitter.com/WlK2eaJbxZ — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 4, 2021

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